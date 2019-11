'Itapuã é uma das regiões mais importantes da nossa cidade', diz ACM Neto ao entregar obra

O mar que beija a areia na praia do Farol de Itapuã da música Agna de Jauperi, relata o ponto de encontro de casais que se sentem bem, por estar com sem bem no local. O ponto turístico de Salvador que é cantado em tantas outras prosas e versos de vários artistas passou por uma completa revitalização num trecho de 21,5 mil m² e que teve o investimento de R$ 3,2 milhões com recursos da prefeitura.

Isso porque a prefeitura entregou nesta quinta-feira (14) a segunda etapa das obras de requalificação da orla no entorno do Farol de Itapuã. A segunda fase da intervenção envolveu melhorias em diversos espaços que estavam abandonados. Dentre as melhorias estão a implantação de um trecho com 800 metros de ciclovia, nova pavimentação e mobiliários urbanos, no trecho entre a Vila Naval e a Rua da Canção, passando pelas ruas Olindina e Nova Canaã.

Foto:Betto Jr/CORREIO

A solenidade de entrega da obra foi realizada no próprio Farol de Itapuã e comandada pelo prefeito ACM Neto, ao lado do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seifnra), Bruno Reis.

O antigo aspecto de abandono e descaso que havia no local deu espaço a um lugar que vai possibilitar mais qualidade de vida para os moradores e turistas que visitam o local, com garante o prefeito.

"É com muita alegria que a gente inaugura essa que é a segunda etapa da obra do Farol de Itapuã. Quem frequentou esse local no passado sabe a situação que se encontrava, não havia calçadão, era uma área tomada por ocupação ilegal e paredões, uma desordem absoluta. Hoje, a gente chega com essa obra tão importante que ajuda a melhorar a qualidade de vida do morador, do pescador de Itapuã e dos turistas. Itapuã é uma das regiões mais importantes de pesca da nossa cidade, além do apelo turístico importantíssimo para Salvador, que significa que não é apenas o morador que ganha, mas também a economia da cidade e geração de emprego", afirmou o prefeito.

O custo total do projeto foi de aproximadamente R$ 3,2 milhões, investimento da prefeitura de Salvador. O projeto da obra teve a elaboração de Fundação Mario Leal Ferreira, através da presidente Tânia Scofield, que garantiu a qualidade da obra e revelou que a instituição fez uma consulta com os moradores antes do início das intervenções para saber quais eram os seus desejos.

"Itapuã é uma área que é tão cantada e tão importante para os moradores de Salvador. E a gente vem desde a última fase, no ano passado, discutindo esse projeto com os moradores para saber como poderíamos ter uma área aqui de encontro e contemplação que permitisse a eles um espaço de lazer. Pensamos em criar esse espaço para o morador, o visitante e o turista usufruir de todo o espaço da melhor maneira possível. Ficou bem legal o resultado e os moradores já nos pedem para começar uma terceira etapa", contou Tânia.

Responsável pelas obras na cidade, o vice-prefeito Bruno Reis garantiu que se as tardes em Itapuã, como cantadas na música de Vinícius de Moraes e Toquinho, já eram maravilhosas, a partir de agora, ficarão melhores ainda.

"Essa obra tem vários propósitos e o primeiro deles é melhorar a nossa cidade para nós que moramos aqui. Um outro é termos uma cidade mais bonita para receber os visitantes e os turistas. Mas, o propósito maior dessa obra, é prestar uma homenagem a Salvador, que tem em Itapuã um dos símbolos da cidade, um bairro que é cantado em prosa e versos por vários artistas, um bairro que o mundo conhece. Se as tardes em Itapuã já eram maravilhosas, agora elas serão melhores ainda", garantiu Reis.

Em 2018, o primeiro trecho da obra foi entregue e compreende o lado esquerdo do Farol, da Casa da Marinha até a curva da residência onde morava Vinicius de Moraes, onde hoje funciona o restaurante Casa di Vina. O local recebeu quadras, parques e praças. As duas partes do projeto de requalificação estão incluídas no programa Salvador 360.

Beneficiados

Nativo de Itapuã, o pescador e vice-presidente da colônia de pescadores do bairro, Williams Silva, 44 anos, conta que a melhoria no entorno do Farol irá beneficiar a vida de todos os pescadores e turistas que frequentam o local.

"Vai melhorar para mim como pescador quanto para os comerciantes e turistas também. Todos nós ganhamos com essa obra. Agora temos um espaço bonito para trazer nossos filhos para brincarem. Quem que não quer um lugar melhorado para trazer a sua família, se sentir melhor e seguro? Eu acredito que todos nós vamos ganhar com isso, vai atrair mais turistas, que vão comprar nas barracas, que vão comprar os nossos peixes”, afirmou.

A também moradora e líder comunitária do bairro, Rilza Galo, 54, reafirmou a versão de Williams, ao dizer que a requalificação vai melhorar a vida de todos os moradores do entorno do Farol. Ela lembrou do abandono que o local estava e comemorou a entrega do novo equipamento.

Rilza acompanhou a inauguração do trencho do entorno do Farol (Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

"Aqui era um local totalmente abandonado, mas hoje temos essa oportunidade de ver isso tudo acontecer. A prefeitura olhou para a nossa comunidade e hoje a orla se tornou uma das melhores e mais bonitas da cidade. A orla está digna de receber qualquer soteropolitano e qualquer turista que visite a nossa cidade", completou.

