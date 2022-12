Itapuã: homem invade condomínio, tenta estuprar moradora e morre após se ferir

Uma história inusitada e ainda sem explicação assustou moradores de um condomínio no bairro de Itapuã, na noite dessa quinta-feira (22). Um homem, que aparentava estar em surto, atravessou uma porta de vidro e invadiu o condomínio.

Imagens das câmeras do condomínio mostram o momento ele chega ao local e depois "mergulha" na porta de vidro.

Ferido, o homem, que ainda não foi identificado, foi surpreendido por moradoras que ouviram o barulho da porta quebrando. Ele a ameaçou com um caco de vidro, mas elas conseguiram correr e se abrigar dentro de um dos apartamentos.

O invasor continuou circulando pelo condomínio e encontrou a porta de um outro apartamento aberta, onde entrou. "Ele entrou no apartamento de uma moradora, estrangeira, que tem o hábito de deixar a porta aberta. Ele tirou a roupa e a agarrou. Ela conseguiu se livrar dele e correu para a piscina e ele foi atrás", disse a síndica do condomínio, Rita Pires, 52, produtora e atriz.

Ele chegou na área da piscina ensanguentado, abordou outros moradores e depois caiu no chão, fazendo orações. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Área da piscina ficou com marcas de sangue após morte de invasor

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

"Ele caiu duas vezes no corredor, depois chegou na piscina, foi atrás da estrangeira e caiu novamente. Ele se ajoelhou e começou a fazer movimentos como se estivesse rezando, batendo a cabeça no chão e depois começou a agonizar. Quando mergulhou contra o vidro da porta de entrada, ele quebrou a mão e se cortou todo, inclusive na perna. O perito disse que atingiu a veia femural", finalizou a síndica.

Surto

Moradores contaram que antes de invadir esse condomínio, o homem quebrou objetos em casa e também invadiu a casa de um vizinho, onde também quebrou coisas.

Em nota, a Polícia Civil informou que uma equipe do Silc foi acionada na madrugada desta sexta-feira (23) sobre a morte de um homem, ainda não identificado, em Itapuã. De acordo com testemunhas, ele teria tentado estuprar uma mulher e na fuga acabou se ferindo e morreu no local. O corpo, já removido para o IML, foi localizado em via pública.

As guias periciais foram expedidas e os laudos vão esclarecer a causa da morte. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela 1ª DH/Atlântico.