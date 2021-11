Itapuã, Piatã, Praia do Flamengo e Jaguaribe lideram casos de afogamento no feriadão

O feriadão em Salvador teve 58 ocorrências registradas pela Coordenação de Salvamento Marítimo (Salvamar), entre afogamentos e crianças perdidas dos responsáveis nas praias. Os números são do dia 30 de outubro até 2 de novembro.

No sábado (30), foram 11 afogamentos, um deles com um homem resgatado após ter ingerido bebida alcoólica, na Boca do Rio. Ele precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o domingo (31) foi líder no número de ocorrências, com 21 chamados de afogamento e quatro crianças perdidas. As praias com maior número de registros foram Itapuã, Piatã, Praia do Flamengo e Jaguaribe. Os balanços de segunda (1) e terça (2) não foram divulgados detalhadamente.

Apesar dos sustos, o coordenador da Salvamar, Alysson Carvalho, comemorou o fato de Salvador não ter tido nenhuma morte por afogamento no feriadão. “Isso mostra que o trabalho de prevenção realizado pelos salva-vidas tem surtido total efeito positivo de modo a evitarmos tragédias, através da conscientização da população”.

A Salvamar tem cerca de 30 postos de salva-vidas que ficam espalhados da praia de Jardim de Alah até Ipitanga. Em caso de emergência, basta acionar os salva-vidas ou ligar para o número (71) 3363-5333. Já nas demais praias, o contato deverá ser feito com o Grupamento Marítimo (Gmar), do Corpo de Bombeiros, no número 193.