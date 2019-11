Itapuã terá oficinas e serviços gratuitos neste sábado (23); veja programação

É hoje! Neste sábado (23), Itapuã receberá o Chegue Junto Comunidade, parte do projeto Correio 40 anos. A comunidade vai receber serviços de saúde, lazer, orientação jurídica e oficinas, das 9h às 16h, na Creche e Pré-escola Primeiro Passo Itapuã Malê Debalê.

A expectativa é que sejam feitos cerca de 500 atendimentos na data. Vão ser disponibilizadas senhas para os atendimentos e oficinas que são passíveis de lotação.

A distribuição de senhas iniciará às 8h, e os atendimentos começam a partir das 9h (confira a programação abaixo). O agito musical ficará por conta do projeto Malêzinho, ala infantil do Bloco Afro Malê Debalê, que funciona na região.

Creche e Pré-Escola Primeiro Passo Malê Debalê

“Nossa maior intenção com esse projeto é de integrar. O jornalismo cidadão vem da troca de experiências, seja pelos serviços que estamos facilitando, seja através das vivências dessas pessoas, que também agregam ao nosso conhecimento. Sendo o Jornal que é a cara da Bahia, o CORREIO se nutre pelo contato com a cidade”, afirma Luciana Gomes, gerente comercial do Jornal CORREIO.

É nesse cenário que a gestora enxerga que a parceria com o CORREIO “amplia a possibilidades de uso da comunidade dos serviços das áreas de cultura, saúde, justiça, educação e outros”.

“É muito interessante. Às vezes, não temos acesso pela rotina ou porque o serviço público não tem uma abrangência tão grande. Tendo esse serviço aqui para as pessoas da comunidade é excelente”, pontuou o militar da Marinha do Brasil, que mora nas proximidades da Avenida Dorival Caymmi.

A ação é bem-vinda para os moradores do bairro. Pai de Maria Eduarda Marquione Ferreira, 4 anos, que estuda na creche e pré-escola, Daniel Marquione Ferreira contou que existe uma dificuldade para ter acesso aos serviços ofertados pela ação no dia a dia.

Daniel Marquione Ferreira e a filha Maria Eduarda, 4 anos, que estuda na Malê Debalê

O Chegue Junto Comunidade integra o projeto Correio 40 anos, que tem oferecimento Bradesco, patrocínio Hapvida e Sotero Ambiental, apoio institucional Prefeitura de Salvador, apoio Vinci AirPorts, Sesi, Salvador Shopping, Unijorge, Claro, Sebrae, Itaipava Arena Fonte Nova, Santa Casa da Bahia e Coelba.

Fim de tarde em Itapuã

Veja a programação:

Creche e Pré-escola Primeiro Passo Itapuã Malê Debalê, nesse sábado (23):

9h às 15h Aferição de pressão e glicemia

9h às 13h Teste rápido: HIV, sífilis e hepatite

9h às 13h Vacinação antirrábica para animais

9h às 13h Saúde bucal

9h às 15h Orientações jurídicas (nas áreas de direito trabalhista, do consumidor, direito de família e sucessões e direito previdenciário

9 às 12h Cadastro para o Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e atendimentos pela Defensoria Pública sobre questões de família, ação de alimentos divórcio, guarda, violência doméstica e área penal. Os casos vão ser encaminhados para o Ministério Público (MP-BA)

Enquanto durar o estoque de LED A Coelba fará a troca de lâmpadas (levar lâmpadas antigas para trocar pelas de LED) e ainda é possível levar material reciclável e ter desconto na conta de luz

9h às 15h Oficinas de educação financeira para microempreendedores, de alimentação saudável e palestra da Sotero Ambiental sobre reciclagem

9h às 11h Pediatria e Urologia

12h30 às 15h Dinâmicas de grupo

9h às 15h Pintura de rosto

15h às 16h Aula de Dança - Fitdance