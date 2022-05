Itaú abre 400 vagas de trabalho em Tecnologia

Profissionais da área de tecnologia podem se inscrever a partir dessa segunda-feira (16) no programa de capacitação Bootcamp Itaú Devs Experts, promovido pelo Itaú Unibanco. O banco também tem mais de 400 vagas em aberto para interessados em integrar no time, com destaque para as áreas de engenharia de softwares, arquitetura de soluções e dados & analytics.

A primeira turma do bootcamp aberta em 2022 será voltada para programação em Java e em ambientes da AWS, e terá 15 vagas abertas ao mercado, além de outras 30 posições para acelerar a carreira de profissionais do banco, inclusive os recém-contratados nas turmas de 2021.

Gratuito, o programa busca acelerar a carreira de profissionais de tecnologia de todo o Brasil, encontrando talentos para compor a área de Tecnologia do Itaú Unibanco. As inscrições vão até 29 de maio e os treinamentos iniciam na segunda quinzena de julho.

Para participar, é preciso ser maior de 18 anos, ter concluído o Ensino Médio, ter disponibilidade para trabalhar em tempo integral (8 horas diárias) e carteira de trabalho já emitida (além de pelo menos 1 ano de experiência prática em tecnologia).

O Bootcamp Itaú Devs Experts terá duração maior que a usual e a possibilidade de promoção ao fim do processo. O programa será realizado em parceria com a Let’s Code. Todos os candidatos aprovados serão contratados como colaboradores do Itaú desde o primeiro dia da capacitação.

Em 2021, o Itaú realizou 11 Bootcamps Itaú Devs – com edições exclusivas para pessoas trans, mulheres, pretos e pardos e pessoas com deficiência. No total, mais de 400 pessoas foram contratadas e treinadas, que atualmente trabalham no time de tecnologia. Ao longo de 2022, estão previstas mais turmas de formação, com novas edições exclusivas para grupos minoritários.

“Temos ampliado constantemente o número de colaboradores na área de tecnologia - apenas em 2021, foram mais de 2,5 mil contratados. Além das diversas posições que temos aberto ao ampliarmos nossos investimentos e expandirmos a estrutura de tecnologia, os bootcamps nos permitem ser ainda mais inclusivos, participando do desenvolvimento de novos profissionais. Queremos evoluir junto com esses candidatos, contribuindo para seus conhecimentos e desenvolvimento de carreira”, afirma Estevão Lazanha, diretor do Itaú Unibanco.

Canal para se inscrever para o bootcamp no link. Para as vagas de tecnologia, o link é este.