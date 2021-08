ITS Brasil recebe certificado de excelência como uma das melhores empresas para se trabalhar

A provedora de internet 100% baiana ITS Brasil acaba de receber o certificado da Great Place to Work (GPTW), empresa global que realiza consultorias para organizações que buscam melhores resultados. O selo da GPTW tem validade de um ano e coloca a empresa entre as melhores do país para se trabalhar.

A avaliação levou em consideração os relatos dos próprios colaboradores da ITS Brasil.

"Estar entre as melhores empresas para trabalhar é muito gratificante e é um reconhecimento dos investimentos que temos feito na cultura de um ambiente saudável, confortável e prazeroso", comemora Daniel Landim, CEO e fundador da ITS Brasil.

Com 17 anos atuando no mercado baiano, a ITS Brasil é referência e líder no serviço de soluções tecnológicas customizadas para o setor corporativo. Sua rede de Fibra Óptica DWDM em Anel com mais de 2.100 km cobre uma região responsável por 55% do PIB da Bahia.

Recentemente, a empresa passou a atender também pessoas físicas, além de seguir como referência no atendimento a empresas de médio e grande porte, provedores de internet e operadoras e governo.

O serviço ITS Fibra +, disponível em Salvador, Região Metropolitana e Ilhéus, é mais um investimento da corporação, que recentemente anunciou a criação do primeiro centro de treinamento de telecomunicações da Bahia, com a oferta de cursos gratuitos para qualificação da população. A novidade reforça os pilares da empresa, focada em garantir velocidade, qualidade e segurança.