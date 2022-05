Iury destaca apoio da torcida após queda do Vitória na Copa do Brasil

Apesar da eliminação na terceira fase da Copa do Brasil, os pouco mais de 2 mil torcedores que estiveram no Barradão na noite desta quinta-feira (12), demonstraram apoio ao time após a derrota por 1x0, para o Fortaleza.

Nas arquibancadas, parte da torcida entoou cantos de incentivo para a equipe quando o árbitro apitou o fim do jogo. Para o lateral Iury, apesar da queda na Copa do Brasil, o apoio vai ser importante para o rubro-negro na Série C do Brasileirão.

"Somente agradecer à torcida, dizer obrigado pelo incentivo e apoio que vocês têm dado para a gente. Temos evoluído com essa nova comissão que chegou, estamos trabalhando para retribuir o apoio deles e conseguir os resultados que a gente precisa para subir o Leão na Série C", afirmou o jogador.

Fora da Copa do Brasil, o Vitória vai focar exclusivamente no Brasileirão. Na próxima quarta-feira (18), o Leão recebe o Botafogo-PB, no Barradão, pela 6ª rodada.

Com apenas quatro pontos em cinco jogos, o time precisa reagir na competição. O rubro-negro ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Apenas os oito primeiros avançam para a segunda fase.