Ivan Lins e João Bosco vão homenagear Elis Regina em show no Teatro Castro Alves

(Flora Pimentel/Divulgação)

João Bosco foi um dos compositores lançados por Elis Regina



Yeda e Adailton, da Palco Produções, estão preparando um super show para homenagear Elis Regina, reunindo no palco dois grandes compositores revelados pela cantora: Ivan Lins e João Bosco. Além destes, o evento, que está marcado para o dia 23 de Janeiro de 2020, às 21h, no Teatro Castro Alves, terá a participação da cantora Monica Salmaso.

(Divulgação)

Ivan Lins é autor de Madalena, um dos grandes sucessos de Elis Regina

Capela Sistina Black

O artista baiano Alberto Pitta, criador do Cortejo Afro, está construindo um espaço expográfico que vai reunir todo o acervo que reuniu em mais de 40 anos de Carnaval negro. Em mais de 200 metros quadrados serão expostos tecidos, indumentárias, fantasias de blocos índios, afros, afoxés, o Museu da Vizinhança reunirá ainda obras de artistas baianos e de outros estados. O espaço, que funcionará no terreiro Ilê Axé Oiyá, em Pirajá, deve abrir as portas já no próximo verão. “A ideia é ter o melhor para o bairro, para a comunidade e pra quem chegar de qualquer parte para conhecer a história do carnaval negro baiano”, diz.



(Foto:Tati Freitas/Divulgação)

Alberto Pitta posa com a obra de J.Cunha na expo Entre o Aiyê o Orun

Arte com assinatura

Além do acervo da festa, Pitta conta que está recebendo doações de obras de artistas consagrados para integrar o acervo. “Vamos fazer uma Capela Sistina Black. Artistas como Vik Muniz, Adriana Varejão e Gringo Cardia, dentre outros amigos, já combinaram comigo que virão fazer intervenções artísticas no teto”, garante.

Artistas solidários

Ainda segundo Alberto Pitta, outros artistas - como Bel Borba, Emanoel Araújo e J. Cunha - já se comprometeram com ele a fazer doações de suas obras para o espaço. “Será o mais importante espaço cultural fora do circuito central da cidade. Nossa proposta, que conta com o apoio de Gilberto Gil e da grife Farm (marca para a qual ele assina a coleção verão 2020), é reunir mais de 500 peças no espaço. Está na hora de parar essa história de que para bairro qualquer coisa basta. Nosso espaço terá acervo com assinatura e qualidade. É isso o que os bairros merecem”, diz.

Pura Vida

A praia de Stella Mares será mais uma vez palco do Festival Pura Vida, evento promovido pela Feed Experience Hub e o Grupo Lôro, que acontece de 1º a 3 de novembro com shows de Attooxxa, Adão Negro, Pedro Pondé, dentre outras atrações. Além das apresentações musicais, vai rolar campeonatos de surf e futevôlei.

Segredo revelado

O segredo mais bem guardado do Outback, a receita da Bloomin'Onion - a famosa cebola gigante - finalmente será revelado no terceiro episódio do OutbackStage, série de vídeos que o restaurante vem colocando nas redes sociais, protagonizada pelo ator Bruno De Luca. A ideia da campanha é justamente revelar os segredos de bastidores da casa, seja das receitas ou de como a equipe trabalha, como foi mostrado no primeiro episódio Um dia de Outbacker.

(Divulgação)

O ator Bruno de Luca vai revelar o segredo da cebola do Outback

África com Bahia

Em sua estreia no Brasil, o pianista Meddy Gerville desembarca em Salvador no próximo dia 6 de novembro para apresentação única no Teatro Jorge Amado, às 20h. Natural da Ilha da Reunião, próxima a Ilha de Madagascar, na África, o músico é um dos únicos no mundo a fundir os gêneros Maloya – gênero musical típico da Ilha – e Jazz.

(Divulgação)

O africano Meddy Gervelle vai estrear no Brasil

3 X 4 GENTE BOA

(Divulgação)

Chico Gomes gravou seis músicas para Irmâ Dulce

Cantor, compositor e agitador cultural, Chico Gomes nasceu em Salvador, em 1981. Filho de Seu Valter e Sônia Gomes, começou a tocar violão aos sete anos, influenciado pelas cantorias de fim de semana que reuniam a família. Aos 14, já tocava em bares e em algumas peças de teatro e criava trilhas para espetáculos escolares. No período em que cursava a faculdade de Publicidade e Propaganda, tocava guitarra em casas noturnas. Trabalhou como compositor de jingles nos mais conhecidos estúdios da cidade, como o Zero e a WR, até criar o Protom Studio. Integrou grupos de composições e foi vocalista de banda. Empolgado com o Carnaval, projetou e construiu o Multytrio, trio elétrico que também vira palco e que, nos últimos carnavais é utilizado pela BaianaSystem. A convite de Léo Passos, diretor geral do espetáculo da Canonização de Irmã Dulce, compôs seis canções originais para a encenação e produziu toda a trilha sonora do espetáculo, que ainda conta com músicas instrumentais e um arranjo especial para Nossa Senhora, de Roberto Carlos, todas gravadas pelos músicos da banda Marana, da qual é integrante.

Novas marcas

O Shopping da Bahia vai ganhar dez novas lojas até o Natal. Dentre as marcas que integrarão o mix do centro de compras estão a Confeitaria Priscila Diniz, Natura, Havana Café e Armazém Fit Store.

Protagonismo feminino

Instituído pela Organização das Nações Unidas como o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, o dia 19 de novembro será festejado pela Essence Branding, com a terceira edição do Papo Essência, evento que tem como objetivo destacar o protagonismo das mulheres. O encontro acontece nesta data, no Auditório CEO Salvador Shopping, às 19 horas, e terá as participações de Linda Bezerra, editora-chefe do Correio, e da pernambucana Juliana Martins da Silva, da rede Juliage Dermocosméticos.

Mais +

A belíssima edificação do século 19 que ficou conhecida como a Casa dos Azulejos Azuis, na Praça Cayrú, no Comércio, começou a ser restaurada para abrigar o Museu da Música. Um dos prédios mais emblemáticos daquela região - que por pouco (ou por muito) não virou um hotel da rede Hilton - vai enfim ganhar função e voltar a funcionar com toda sua beleza por iniciativa da Prefeitura de Salvador que está investindo R$ 7,8 milhões na recuperação.

Menos –

Cantada em verso e prosa, a Praia Porto da Barra não guarda mais o glamour do passado. Território de artistas como Caetano Veloso e Elba Ramalho em outros verões, a praia vem sendo frequentemente “tomada” por integrantes de facções criminosas que dominam a cidade. Ontem, em pleno dia, a praia onde desembarcou Tomé de Sousa, virou palco de guerra e terror protagonizados por estes novos visitantes. E os baianos de bem que vão procurar outra praia! Agora é assim!