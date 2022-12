Iveco lança caminhão que atende comandos por aplicativo

Com vendas em alta, a Iveco quer conquistar mais espaço entre os caminhões topo de linha e disputar espaço com modelos como o Mercedes-Benz Actros, Scania R, Volkswagen Meteor e Volvo FH. A novidade é o S-Way, utilitário que tem até 540 cv de potência e que tem funções que podem ser executadas via aplicativo.

De acordo com Márcio Querichelli, presidente da empresa na América do Sul, o lançamento é resultado de três anos de testes. Boa parte realizado com clientes, em operações reais. Dessa forma, o novo cavalo-mecânico rodou em torno de 450 milhões de quilômetros em diversas situações.

O desenvolvimento contou com 450 pessoas e mais de 70 protótipos A cabine tem ótima ergonomia para o condutor e muita tecnologia São várias opções para configuração interna

Para mover o S-Way, foi escolhido um motor de seis cilindros, o FPT Cursor 13 de 12,9 litros, oferecido em três opções de potência: 450 cv (4x2), 480 cv (6x2) e 540 cv (6x4). O torque parte de 250 kgfm e a transmissão é sempre automatizada de 12 velocidades.

O caminhão é oferecido no Brasil com duas opções de cabine e tem foco na tecnologia e conforto. Se série, o S-Way conta com ar-condicionado, central multimídia, volante multifuncional, chave presencial e partida por botão.

O início da montagem do S-Way é um dos frutos de um investimento de mais de R$ 1 bilhão que a Iveco fez no país. O montante também foi utilizado no aumento da capacidade produtiva da fábrica em Sete Lagoas (MG), que agregou mais 1.400 funcionários.

OS TIPOS DE VENDA

Há dois tipos de vendas de veículos: varejo e direta. A mais tradicional é denominada varejo. Nela, o consumidor vai até uma loja, escolhe o carro e já pode sair com ele.

Na outra opção, a concessionária faz apenas a intermediação e a entrega do veículo, que é destinada a um frotista, produtor rural ou taxista, por exemplo.

VENDA DIRETA EM ALTA NO PAÍS

Há alguns anos, as vendas diretas estão crescendo no país. Reflexo da queda do poder compra, restrições ao crédito e outras variáveis econômicas.

Para o fabricante, é melhor vender grandes volumes com desconto para não reduzir a escala de produção. Dessa forma, em novembro, 43,73% dos emplacamentos foram para vendas diretas.

A ESCOLHA DO CONSUMIDOR

A rentabilidade é maior para vendas no varejo, mas alguns fabricantes preferem em alguns momentos fomentar também vendas diretas para ampliar participação no mercado geral ou em algum segmento específico.

Essas políticas refletem dados curiosos. Um deles é a segunda posição da Toyota, com 16,01%, na participação de mercado quando são computadas apenas as vendas no varejo mês passado. Nesse ranking, a Volkswagen (12,21%), por exemplo, cai do segundo na média geral para o quarto lugar.

O Hyundai Creta liderou as vendas no varejo

Entre os veículos, a surpresa é a presença de dois SUVs nas duas primeiras posições: Hyundai Creta, com 4.997 emplacamentos, e Chevrolet Tracker, com 4.962 unidades.

DE ACORDO COM A PLANILHA

No outro ranking, o de vendas diretas, a Fiat dominou com 27,67% de participação em novembro. Ela foi seguida por VW (18,06%) e Chevrolet (12,66%). Nessa classificação, a Jeep se destacou: foi a quarta (9,82%).

Entre os veículos, o Fiat Mobi, um dos carros mais baratos do Brasil, liderou com 7.478 unidades. Ou seja, das 8.724 unidades licenciadas no último mês, apenas 1.246 foram vendidas nos showroons das concessionárias.

O Fiat Mobi foi o campeão em vendas diretas

Na sequência, vieram Hyundai HB20 (6.673) e Volkswagen Gol (6.335). O HB20 teve 2.784 vendas varejo e, o Gol, apenas 985 carros. Para a Fiat Strada houve um equilíbrio: 4.967 (VD) x 4.273 (varejo).

RANKING ELÉTRICO

Em novembro, foram licenciados 4.995 automóveis elétricos e híbridos novos no país. Entre os movidos somente a bateria, liderança do Volvo XC40 (257), seguido por Renault Kwid (88) e Nissan Leaf (63). Entre os híbridos, o Toyota Corolla Cross (11.561) liderou.

STELLANTIS MUDA ESTRATÉGIA

A Landtrek, picape que seria comercializada pela Peugeot, será vendida pela Fiat no mercado brasileiro em 2023