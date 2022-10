Ivete celebra 13 anos do filho Marcelo: 'Você é meu oxigênio'

Ivete Sangalo e o marido, Daniel Cady, celebraram o aniversário de 13 anos do filho mais velho, Marcelo, comemorado no domingo (2).

A cantora publicou um video que reúne várias imagens do garoto, desde que era mais novo. Em muitas, ele aparece tocando instrumentos musicais, mas Marcelo também aparece brincando com as irmâs, as gêmeas Marina e Helena, de 4 anos, andando de cavalo, e com a prancha de surfe.

"Uma respiração que falta, mas você é oxigênio. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Obrigada por me escolher meu filho", escreveu a cantora baiana.

A trilha escolhida para o vídeo foi a música "Meu Maior Presente". "Obrigada por vc ser tão sensível, amoroso, solidário, talentoso , um irmão tão amado por suas princesas, e de uma beleza desconcertante . Eu peço a Deus e aos anjos todos os dias que vc seja infinitamente feliz e realizado. Seu caminho é de muito amor e sucesso, porque vc merece tduo que houver de mais especial. Quanto orgulho sentimos de vc .Te amo vida minha", acrescentou.

Daniel Cady publicou um vídeo em que Marcelo aparece bem novinho, tocando percussão. "Hoje é o dia desse cara que caiu do céu. Dia que nasceu um pai. Dia que nasceu o amor mais verdadeiro da vida. Que Deus continue te abençoando e te guiando pelo caminho da luz. Sempre serei o seu maior fã! Te amo pra sempre", postou.