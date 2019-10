Ivete comemora os 10 anos do filho Marcelo: 'Meu parceiro'

Primogênito de Ivete Sangalo, Marcelinho completa nesta quarta-feira (2) 10 anos de idade. O pequeno, filho da cantora com o nutricionista Daniel Cady, recebeu uma homenagem bonita da mãe nas redes sociais. Ivete e Daniel são pais ainda das gêmeas Marina e Helena.

"O dia poderia ter mais de 1000 horas e ainda assim acho pouco pra estar com você. Meu sonho está em você! Quando você chegou a minha vida virou festa e todos os dias eu sinto o quanto seu amor me elevou. Te amo mais que tudo que você possa ver sentir e pensar. Te amo infinito. Meu filho tão humano, generoso, feliz, talentoso e meu parceiro para todas as paradas. Feliz aniversário, minha vida", escreveu Ivete, que compartilhou uma foto em que aparece grudada no filhote.

Vários famosos aproveitaram o post para mandar parabéns para Marcelinho. "Ô menino lindo", elogiou o humorista Tom Cavalcante. Felipe Andreoli comentou a semelhança dos dois. "Gêmeos". "Feliz aniversário, meu tio", desejou o cantor Márcio Victor. "Amo demais", escreveu Preta Gil.

Segundo a coluna Alô Alô, Marcelinho vai comemorar o aniversário daqui a dois dias, com uma festa de tema Halloween, no prédio em que mora no Campo Grande. Os convidados foram orientados a não levar aparelhos de celular.