Ivete deve movimentar R$ 7 milhões no Carnaval 2020

Foto: Rafa Mattei/Divulgação

A IESSI Music Entertainment, empresa que gerencia a carreira de Ivete Sangalo, estima que irá mobilizar um investimento de R$7 milhões e gerar dois mil empregos por dia, no Carnaval 2020.

Além dos shows da artista, uma das grades novidades que deve ajudar a alcançar esses números será o Camarote da Veveta, que funcionará entre os dias 21 e 24 de fevereiro, no Hotel Monte Pascoal, na Barra.

A IESSI, de acordo com o site Meio & Mensagem, já está em negociação com algumas marcas e tem parceiros confirmados na realização do espaço.