Ivete e Harmonia do Samba vencem o Troféu Correio Folia 2021

Imagina se fosse na rua, hein? Coreografia fácil e gostosa, refrão que cola e tudo isso com a pegada de Veveta e Xanddynho. A soma de todos esses fatores deu em troféu: 'Tá solteira mas não tá sozinha' foi eleita a música do Carnaval 2021. A votação foi aberta ao público aqui no site do CORREIO.

E teve folga, viu? 38% do nosso público escolheu o single lançado no dia 29 de janeiro pela Universal Music. Armandinho e Tierry ficaram na segunda colocação, ambos com 16%, graças às músicas 'Quando Chega Fevereiro' e 'Rita', respectivamente. Petter Feraz e Menor Nico fecham o pódio com 'Amor ou Litrão', que teve 11% dos votos.

-A música campeã foi composta por Ivete, juntamente com Samir, Radamés Venâncio e Gigi. O luxuoso clipe da música, onde Ivete é coroada rainha, foi dirigido por Chico Kertész.

Confira o resultado:

- Tá solteira mas não tá sozinha - Ivete Sangalo part. Harmonia do Samba: 38%

- Quando chega fevereiro - Armandinho: 16%

- Rita - Tierry: 16%

- Amor ou litrão - Petter Feraz e Menor Nico: 11%

- Basta você me ligar - Barões da Pisadinha part. Xand Avião: 5%

- Quando o Carnaval chegar - Daniela Mercury e Gal Costa: 4%

- Rodou - Cláudia Leitte part. Wesley Safadão: 3%

- Já te esqueci - Léo Santana part. Barões da Pisadinha: 2%

- Brilhaê Camaleão - Bell Marques: 2%

- Pagodão - Harmonia do Samba: 1%

- Barril Dobrado - Psirico: 1%

- Venenosa - Parangolé part. Lexa: 1%

Respeita o pai - Parangolé: 0%