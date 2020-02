Ivete estreia em frente ao seu camarote e faz surpresa para foliões da pipoca

A estreia de Ivete Sangalo em frente ao seu camarote deu o que falar! A cantora chegou pouco antes das 18h ao local, onde ficou por aproximadamente 20 minutos, e bateu um papo com seus convidados.

Esse é o primeiro ano do Camarote de Veveta, que não é comercializado e tem seus abadás distribuídos apenas para convidados. Além de falar sobre sua temática do Carnaval 2020 e comentar o próprio look de rainha medieval, ela também fez uma surpresa os foliões da pipoca: dois deles puderam subir no trio de 'Mainha' e acompanhar a festa até o final do circuito, com direito a tudo que o carro oferece.

Com uma chave nas mãos, brincando como se fosse uma chave para subir no trio, Ivete apontou para uma moça e um rapaz, que ela elegeu como os mais animados da festa.

Depois, aproveitou para falar do seu hit para o Carnaval deste ano. A canção O Mundo Vai, em parceria com o pagodeiro Márcio Victor, marcou a despedida de Ivete no primeiro contato com seu espaço exclusivo. Ainda deu tempo de escutar Eva, quando já partia em direção ao morro do Cristo.

