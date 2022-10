Ivete Sangalo apoia gritos pró-Lula durante show em Salvador

Após uma manifestação mais discreta no Rock in Rio, em que propôs "mudar tudo" e criticou a defesa do armamento, Ivete Sangalo foi mais explícita na sua preferência eleitoral ontem (25), durante show no Centro de Convenções, em Salvador.

A cantora baiana dançou quando o público da apresentação começou a cantar gritos de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que enfrenta Jair Bolsonaro (PL) no próximo dia 30.

"E não há quem mude essa vontade, não é não, minha gente?", diz Ivete em um dos vídeos compartilhados nas redes sociais.

