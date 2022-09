Ivete Sangalo é internada no Hospital Aliança com infecção

A cantora Ivete Sangalo foi internada no Hospital Aliança, em Salvador, nesta sexta-feira (30). De acordo com a assessoria, ela deu entrada com sintomas de uma infecção intestinal grave.

A artista, no entanto, apresentou melhoras nos últimos exames realizados, e deve receber alta hospitalar neste sábado (1º). Ela não tinha compromissos agendados para este fim de semana.

Segundo Ivete, em live publicada no Instagram, ela desmaiou três vezes após comer uma lambreta, e teve que pedir ajuda do marido para ir ao hospital.

Problemas de saúde

No mês passado, a artista passou por uma cirurgia no braço esquerdo, após ter uma lesão enquanto esquiava no Chile. Ela ficou internada no mesmo hospital.

“Sucesso total na cirurgia ! Obrigada ao Dr Paulo Fiuza e sua grande experiência, toda sua equipe, todos os enfermeiros e profissionais do @hospitalalianca por todo cuidado e carinho!!! Mainha ta zero bala”, disse Ivete em postagem no Instagram.

No último dia 17 de agosto, a cantora também publicou nas redes um tratamento que tem feito para tratar as sequelas da covid-19. Ivete disse que está tratando a queda de cabelo.

"Estou aqui com a doutora Mirella [Pelissari], que está cuidando do meu cabelo, porque eu quero ficar muito cabeludinha para vocês. Porque depois da Covid, eu acho que o cabelo cai. Está todo mundo com o cabelo caindo depois da Covid?", perguntou Ivete. A médica confirmou que sim, mas nem todos estão com essa sequela.