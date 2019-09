Ivete Sangalo estrela campanha de sandálias com estampas da designer baiana Goya Lopes

(Foto:Malagueta Filmes/Divulgação)

Negra jhô, Ivete Sangalo e Goya Lopes na campanha da Grendha

A designer Goya Lopes fechou sua loja física no Pelourinho para investir no desenvolvimento de produtos para a indústria. O primeiro cliente dessa nova fase foi uma poderosa indústria de calçados que encomendou à baiana as estampas para sua nova coleção de sandálias inspirada nas raízes baianas, que tem como estrela a cantora Ivete Sangalo. Goya conta que foi surpreendida com o convite, no ano passado - que aceitou de pronto - e que teve apenas 20 dias para criar e desenvolver o trabalho. “A proposta chegou num momento certo e coincidiu com o processo de mudança que estava acontecendo na condução do meu trabalho que é de buscar escala e investir no comércio online”, explica. De acordo com Goya, a indústria enviou para o seu atelier uma equipe de profissionais - formada por um colorista, um designer de produto e uma pessoa do marketing - para acompanhar o desenvolvimento das estampas. A campanha já está no ar e tem, além de Ivete, a cabeleireira Negra Jhô nas peças publicitárias. A parceria já está rendendo novos trabalhos à artista visual baiana que, por razões contratuais, ainda não pode revelar o novo contratante.

Assinatura de luxo

A Premium Entretenimento está investindo pesado na edição comemorativa dos 20 anos do Camarote Salvador. O espaço, que é considerado um dos mais luxuoso do país, terá toda a cenografia criada por Pazetto, um dos maiores designers do país e criador de projetos para marcas do mercado de luxo como Louis Vuitton, Cartier, Miu Miu e Veuve Clicquot, dentre outras. Ontem, o cenógrafo passou o dia na sede da Premium discutindo o projeto com a CEO, Luciana Villas-Bôas e sua equipe. Assim como nos anos anteriores, o camarote terá projeto arquitetônico assinado por Giuseppe Mazoni e a cenografia de Pazetto será executado pela M.Checon.

(Divulgação)

Luciana Villas-Bôas e Pazzeto na sede da Premium Entretenimento

Pelo mundo

O cinema baiano está ganhando o mundo. Filho de Boi, novo longa metragem do baiano Haroldo Borges, será exibido no 24th Busan International Film Festival, que acontece de 3 a 12 de outubro, na Coréia do Sul. A sessão Flash Forward seleciona apenas 12 filmes de jovens talentos não-asiáticos ao redor do mundo e Filho de Boi é o único brasileiro nessa sessão, em que competirá pelo Prêmio do Público. Durante a etapa de montagem, Filho de Boi já recebeu vários prêmios internacionais, dentre eles os dos festivais de Málaga (Espanha) e de Guadalajara (México). A estreia no Brasil será em 2020.



Caiu na rede...

Enquanto prepara a maratona de palestras que acontece em dezembro em Salvador, o TEDxRioVermelho lançou um canal no IGTV. O vídeo de estreia é com a percussionista Lan Lahn. No Instagram @TEDxRioVermelho, os visitantes encontrarão quinzenalmente novos episódios, onde os convidados falam sobre os diversos movimentos que acontecem nas suas vidas. O cantor Gerônimo e a estilista Luciana Galeão serão os próximos.

Boa pedida

Um dos mais charmosos restaurantes localizados na Barra, o Martim Pescador conta agora com um espaço de eventos. O local tem capacidade para comportar até 70 pessoas sentadas num ambiente independente do restaurante.



Maior idade

O Shopping Barra vai celebrar os 21 anos do Barra Fashion, entre os dias 10 e 15 de setembro, com uma série de eventos ligados à moda. A abertura do evento terá show do cantor Toni Garrido. O trio de stylists Tininha Viana, Marcelo Gomes e Almir Júnior está responsável pela produção dos desfiles.

(Divulgação)

Almir Jr., Tininha Viana e Marcelo Gomes assinam desfiles do Barra Fashion



Vai e vem

A cantora Magareth Menezes, recebe hoje, nos Estados Unidos, o prêmio Proclamation, concedido pela prefeitura de Newark, em New Jersey, pela sua representatividade no canto e comprometimento com a cultura afro-brasileira para o mundo. A cerimônia terá a presença do prefeito Ras J. Baraka, e acontece durante o Brazilian Day Newark, quando a baiana fará um show cantando seus sucessos acompanhada de músicos norte-americanos.

(Divulgação)

Margareth Menezes está há uma semana nos Estados Unidos

Tradição italiana

O designer de moda mineiro Ronaldo Fraga confirmou presença na segunda edição da Festa de San Gennaro que o chef Celso Vieira e Valeska Calazans (Pasta em Casa) promovem no próximo dia 14, das 10h às 16, no Rio Vermelho. O estilista fará uma performance surpresa no evento gastronômico que vai reunir diversos cozinheiros e restaurantes especializados na culinária italiana. Na programação musical estarão Marcelas Bellas, Janela Brasileira, Joatan Nascimento, Luciano Bahia e Jotta Veloso, dentre outros.

(Divulgação)

Estilista mineiro Ronaldo Fraga estará na Festa de San Gennaro

Arte afro-baiana

O artista plástico Antônio Carlos Rebouças inaugura, na próxima segunda-feira (9) uma exposição individual no Centro Cultural da Câmara Municipal. Batizada de Cultura Afro-baiana, a mostra reúne diversos trabalhos do artista e poderá ser visitada das 9h às 16h.

(Lorena Cerqueira/Divulgação)

Artista plástico Antônio Carlos Rebouças expõe na Câmara