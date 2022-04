Ivete Sangalo fala da chegada dos 50 anos, e Daniel Cady elogia

Ivete Sangalo e Daniel Cady falaram sobre a chegada dos 50 anos da cantora. A apresentadora do "The masked singer" faz aniversário no dia 27 de maio e foi elogiada pelo marido numa live com a artista no canal dele no Youtube.

"Essa gatíssima está fazendo 50 anos esse ano. Não é porque é minha mulher, mas ela tem uma disciplina, uma força de vontade, um equilíbrio. Isso vai levar a ter saúde, mas ela tem o jeito dela de enfrentar as coisas, de ser quem ela é. E tem também, essa coisa belíssima, a pele, a musculatura", disse Daniel.

"Minha energia física e emocional determinam tudo o que sou. O que eu quero? Quero ter essa energia. Quero que as pessoas quando me assistem no show, digam assim: "Rapaz, essa mulher..." Inclusive, já tiveram vários momentos em que as pessoas duvidaram. Poucas pessoas, em momentos muito pontuais, duvidaram da minha energia física. Será que ela tinha relação com alguma droga? Será que toma coisas para entrar no palco? E, na verdade, meu momvimento é uma coleção de hábitos que geram essa energia que eu acho sensacional. E também da minha relação com meus filhos, da minha paciência (...) Eu acho que quando você vai se nutrindo, se cuidando, você tem mais para dar para você, para quem você ama...", disse.

Ivete comentou da relação que tem com o corpo e sobre a passagem do tempo:

"As pessoas falam: "Ivete, quero ficar com as suas pernas!" Minhas pernas sempre foram lindas, mas estão flácidas. Porque não tem como. Para o que elas eram... Não tem problema. A tendência é que minhas pernas não tenham o mesmo tônus que tinham dez anos atrás (...) Mas o mais importante é que, com tônus ou sem tônus, há relação com a atividade física, com o trabalho, com a vontade de ter energia, de ser a minha melhor versão", disse.

Ivete falou de como a origem humilde da família influenciou a relação de todos com a alimentação.

"Meu pai se casou com a minha mãe. Eram duas pessoas sem recursos, pobres. Eram duas figuras de muita força, inteligentes, hábeis, mas tinham uma origem muito humilde. E meu pai não tinha comida para comer na casa dele. Eram 11 filhos ao todo, na casa do pai. E da minha mãe eram 13 filhos. E o pai dele veio da Espanha para cá, fugido. E quando eles tinham a infância, a adolescência, existia a privação", falou.