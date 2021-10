Ivete Sangalo: show na semana da  Parada Gay em SP, antes do Rock in Rio Lisboa 

Ivete será uma das atrações do Rock in Rio Lisboa, entre os dias 19 e 20 de junho, e também deve fazer outro grande evento no Verão europeu. De Lisboa ela parte para o Japão, onde se apresenta dia 26. Antes de viajar, Ivete fará um grande show em São Paulo. Será na semana da famosa Parada Gay, que atrai milhões de pessoas para a capital paulista. Outro grande show já agendado é no Espaço das Américas, em São Paulo, no dia 10 de dezembro deste ano.

Em conversa com a coluna Márcio adiantou como foi o processo de gravação : “Eu fui convidado para gravar o disco de Caetano e foi muito bacana porque foi no meio da pandemia, e eu estava muito sem esperança com tudo. Eu achava que nada mais ia voltar no nosso setor. Mas como Deus faz a coisa certa sempre, no seu tempo, me mandou esse convite pra gravar o disco de Caetano. A gravação foi no Rio de Janeiro e Caetano pediu para o produtor musical dele, o Lucas, me chamar para gravar com eles. Eu já tinha uma vontade de trabalhar com Lucas também e foi muito bacana porque só tinha voz, violão e eu precisava dar a intenção rítmica do disco. Leia entrevista completa no Blog.