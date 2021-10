A cantora baiana Ivete Sangalo se apresentou nesse sábado (23), no Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia. O show, que inicialmente seria realizado no ano passado, marcou o retorno oficial da artista aos palcos, após longo período por causa da pandemia.

Ivete, vale lembrar, é considerada uma das cantoras mais respeitada do país e também uma das mais influentes, com mais de 470 prêmios recebidos durante 27 anos de carreira.