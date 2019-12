Ivete vai comandar programa musical no Multishow

A cantora baiana Ivete Sangalo vai fazer parte da programação do Multishow no ano que vem. Segundo o colunista Flávio Ricco, do Uol, a artista já está acertada com o canal fechado para comandar a nova temporada do programa "Música Boa Ao Vivo".

Ivete entra no lugar da cantora Iza, que ficou este ano à frente da atração. Já passaram pelo comando do programa, que recebe convidados famosos para encontros musicais inusitados, Anitta, Ludmilla e Thiaguinho.

Além disso, o Multishow prepara para o ano que vem um humorístico com Leandro Hassum, Cacau Protásio e Viviane Araújo. Batizado de "Casa Paraíso", o programa terá como eixo cuidados de idosos em um asilo. Uma nova leva de episódios do talk show "Lady Night", de Tatá Werneck, também está nos planos para 2020.

Outra aposta é um reality show, "Se Sobreviver, Case!", que vai enviar casais anônimos para uma floresta para enfrentar vários tipos de perrengues, em situações precárias.