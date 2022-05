Ivete volta a Juazeiro para comemorar 50 anos com show às margens do Velho Chico

A celebração dos 50 anos de Ivete Sangalo promete muitas emoções. A artista baiana retornará à sua cidade natal, Juazeiro, para fazer um show especial em 27 de maio, quando completará a nova idade.



Uma grande estrutura será montada no município, com o palco às margens do Rio São Francisco, onde a apresentação acontecerá. De acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, o acesso será gratuito, aberto ao público, e também haverá um camarote, que terá os ingressos vendidos a partir da próxima semana.

“Voltar a Juazeiro, me conectar com uma força maior que me trouxe até aqui, com as memórias, os lugares, as pessoas, tudo que contribuiu para que eu descobrisse a artista que tem em mim! Vai ser maravilhoso dividir tudo isso com o povo brasileiro numa transmissão sensacional”, disse a artista.



A TV Globo transmitirá o show depois da novela Pantanal, com direção de gênero de Boninho e direção artística de Rodrigo Dourado.

Relembre a trajetória de Ivete:

Filha de Maria Ivete Dias de Sangalo e Alsus Almeida de Sangalo, Ivete Sangalo nasceu em uma família de músicos na cidade de Juazeiro, onde passou parte de sua infância. Quando pequena, Ivete já acompanhava as músicas tocadas nas horas vagas por seu pai e sua irmã mais velha, Mônica, além de que costumava cantar no colégio onde estudava, e aproveitava os intervalos para tocar violão, o que fez adquirir logo cedo seu gosto pela música. Nos saraus familiares, encarregava-se da percussão.



Em 1991, trabalhou com backing vocal do cantor baiano Lui Muritiba, em suas viagens pelo interior do estado. Aos 18 anos, iniciou sua carreira musical tocando em barzinhos. Sua primeira apresentação foi em um barzinho em Ondina, bairro de Salvador, em agosto de 1992, levada por sua irmã Mônica que já cantava e tocava no lugar. Em seguida, realizou alguns shows em cidades do interior. Nesta época, em Juazeiro, Ivete e Erlemilson Miguel receberam um convite para abrir um show de Geraldo Azevedo. Ainda em 1992, chegou a forma uma banda de samba e funk. Em 1993, Ivete assume o comando da Banda Eva nos vocais e o grupo assina contrato com a Sony Music.

Em 1999, deixa o comando da Banda Eva e inicia uma carreira solo de sucesso. Hoje, aos 49 anos, é reconhecida como uma das maiores e mais completas cantoras do país.

Matéria originalmente publicada no site Alô Alô Bahia