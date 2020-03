Ivy, do BBB20, deu fora em Thiaguinho antes de entrar no reality

Antes de ficar conhecida graças a participação no Big Brother Brasil 20, Ivy Moraes deu um fora no cantor Thiaguinho. Segundo o Extra, a mineira disse não ao artista quando ele levou o evento chamado Tardezinha para Belo Horizonte, no dia 1º de dezembro, de 2019.

Ivy estava no show com um grupo de amigas e foi convidada para a festa, a tal famosa resenha, que o pagodeiro deu depois da apresentação. Thiaguinho fez de tudo para conquistar a BBB, mas não teve jeito. Ela ainda foi paquerada, na mesma ocasião, pelo jogador de vôlei Bruninho, que também não teve sucesso com a morena.