Iza e Daniel lançam releitura da canção 'Estou apaixonado'

Os cantores Iza e Daniel fazem uma parceria inédita e lançam juntos uma nova versão da canção "Estou Apaixonado", grande sucesso da dupla João Paulo e Daniel em 1996. A nova versão faz parte do projeto "Duas Vozes", que celebra os 40 anos de carreira de Daniel. O lançamento aconteceu nesta sexta-feira (3). O projeto também conta com clipe e um conteúdo exclusivo de bate-papo chamado “Duas Vozes e uma conversa”.

Mesmo com estilos musicais diferentes, a dupla demonstrou sintonia no lançamento. Eles já estiveram juntos como jurados do programa da TV Globo The Voice Brasil. “A sintonia com a Iza começou desde meus tempos de The Voice porque vi que, além do talento indiscutível, ela tem uma coisa muito parecida comigo: valorizar a origem e a própria história”, afirma Daniel.

Em um trecho do bate-papo divulgado nas redes sociais, a cantora destaca a alegria do convite para emprestar sua voz a uma canção tão especial.