Iza é demissexual, e você? Conheça termos relativos à orientação sexual

A entrevista com a cantora Iza no Quem Pode, Pod, podcast conduzido pelas atrizes Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, está dando o que falar após a cantora dizer que só consegue ter relações sexuais caso mantenha um vínculo emocional muito forte com a pessoa, sendo considerada demissexual.

A busca por entender o que o conceito significa e as declarações de quem não sabia que existem diversos termos para se referir à orientação sexual crescem a cada hora. Por isso, selecionamos alguns para ampliar a compreensão de que não existem apenas pessoas binárias e de que a orientação sexual de cada uma, seja ela qual for, deve ser respeitada (veja no final da matéria).

Iza assumiu-se como demissexual em entrevista a podcast (Foto: Rodolfo Magalhães/Divulgação)

Leandro Colling, professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e pesquisador das relações entre a sexualidade, gênero e a cultura, atribui o desconhecimento sobre as nossas próprias sexualidades ao que não aprendemos sobre sexualidade e gênero na escola. “Nos últimos anos, ganhou força a tentativa de proibir qualquer discussão sobre esses assuntos, inclusive na escola. Ao mesmo tempo, na vida real das pessoas, as conversas sobre esses temas se ampliam cada vez mais”, diz.

Para Colling, é possível desconstruir a ideia de que só existem pessoas binárias, bastando que cada pessoa olhe para si mesma e compreenda que nós não somos só uma coisa, mas constituídos por várias coisas. “Nós temos elementos de masculinidade e feminilidade, sejamos homens ou mulheres heterossexuais ou não”, analisa o pesquisador.



Informações confiáveis

O Brasil tem grupos de pesquisa e pesquisadores reconhecidos que produzem excelente material sobre sexualidade e gênero em livros e revistas acadêmicas muito bem avaliadas, como explica o professor. “Além disso, como sempre, as pessoas devem procurar sites confiáveis, com jornalismo de qualidade, que apura informações. Existe uma enorme rede de mentiras e sites muito ruins nesses temas. É preciso selecionar bem as informações”, afirma.

Colling observa que na cultura popular brasileira sempre existiu e ainda existe uma enorme quantidade de palavras que as pessoas usam para tentar definir a sua sexualidade. “Pergunte para as pessoas, sem oferecer respostas prontas, como elas definem a sua sexualidade. Vai aparecer uma enorme lista, muito além das orientações sexuais mais acadêmicas ou oficiais. Em 2020, o Ministério da Saúde fez essa pergunta para as pessoas e entre as respostas apareceram coisas como: atraente, bonita, bofe, confuso, feliz, florzinha, homem muito macho, indefinida, tarado. A proliferação de termos agora só está mais visível e as categorias passaram a ser criadas por especialistas com nomes que as pessoas desconhecem”, explana.

Outros termos e definições, além de demissexual