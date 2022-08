Iza revela detalhes do show no Festival de Inverno: ‘tudo o que o público baiano merece’

A contagem regressiva para o Festival de Inverno Bahia está a todo vapor. Faltam três dias para o maior festival de música do interior do estado começar, com atrações de todo o Brasil movimentando Vitória da Conquista de sexta a domingo.

João Gomes, Vitor Fernandes e Zé Neto & Cristiano, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Os Paralamas do Sucesso, o feat de Elba Ramalho e Fagner, Iza, Dilsinho, Trio da Huanna, Alok e Harmonia do Samba comandam o Palco Principal nos três dias de festa.

Será a 16ª edição do FIB no Parque Teopompo de Almeida. O clima em Vitória da Conquista faz jus à fama da cidade mais fria da Bahia e à estação do ano que nomeia o festival. Com o slogan 'A música nos une', o FIB retorna para a terceira maior cidade do estado após os dois anos de intervalo impostos pela pandemia.

Uma das estreantes no evento é a cantora Iza, que está ansiosa para se apresentar no Festival, porque o público da Bahia sempre a recebe muito bem, com calor e receptividade. A cantora promete que o show de domingo terá tudo que o público merece: banda completa, ballet e todas as músicas que fazem parte do repertório.

"Temos um telão também, que fica passando os clipes de cada música e que eu gosto muito. Pesadão, Ginga, Brisa, Gueto e a recém-lançada Fé estarão no setlist do show", disse ao CORREIO.



O público vai receber Iza após a apresentação feita por ela no Rock in Rio Lisboa. Foi a primeira vez da cantora na Europa e ela conta que se sentiu em casa e acolhida pelos fãs. Tanto que considera a passagem pelo velho continente como um dos dias mais felizes de sua vida.

Iza também tem outra estreia importante: vai se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio Brasil. Por isso, os dias têm sido de intensa preparação. A carioca é a rimeira cantora negra do Brasil a cantar no Palco Mundo.





"Estou preparando um show lindo e não vejo a hora de poder apresentar para o público. Vai ser uma grande realização por vários motivos: primeiro pela volta do festival, depois de tudo o que passamos. Depois por ser uma grande conquista profissional minha, por eu ser fã do festival. Também por saber o quão seleto é esse palco. Por eu ser a primeira cantora negra brasileira a cantar no palco Mundo. Enfim, é muita emoção junta", diz Iza.



Rock in Rio Lisboa, Palco Mundo, Festival de Inverno, entrevista e apresentação do show dos 80 anos de Caetano Veloso. Iza é reconhecida e junto a isso vem uma carga alta de expectativa sobre sua rotina, futuro, vida pessoal e trabalho. Ela está preparando um disco novo e sofre pressão para lançar o quanto antes, mas trata de colocar panos quentes e diz que seu processo de criação é diferente. Dessa maneira é que consegue se sentir confortável para trabalhar.

Além das músicas, Iza gosta de se fazer presente em outras tantas etapas: "Eu precisei encontrar uma forma saudável de lançar algum trabalho porque eu participo de tudo, da composição, penso no marketing de cada música, desenho o clipe, penso nos figurinos. Ainda somado a isso tem a coletiva de imprensa, as entrevistas, publicidade. E eu decidi que vou fazer tudo isso no meu tempo. Eu sou mais devagar mesmo no processo de criação e produção”, conta, dizendo entender a reclamação das pessoas.

“Para o novo álbum, as pessoas podem esperar mais descobertas minhas e uma artista mais segura. Talvez os fãs conheçam um lado meu que eu também não conheço, coisas que eu não consigo expressar falando, e sim cantando. O que posso dizer é que o novo álbum chegará em breve e que Gueto, Sem Filtro e Fé estarão nele", adianta.

O Festival e a Cidade



Realizado pela Bahia Eventos em parceria com a TV Sudoeste, o FIB mexe com Vitória da Conquista. Gerente da Bahia Eventos, Gabriela Gaspari afirma que a cidade e o evento formam um “match perfeito”. Ela explica que a produção apostou em aumentar a comodidade para o público nesta edição, com mais experiência, interação, atrações, segurança e infra- estrutura .

Gabriela avalia que um Festival precisa ter mais do que música. Precisa ter comida e bebida boa, manifestação cultural e artística, pluralidade e segurança. “Todo mundo que entrar no FIB tem que sair melhor do que entrou. Essa é nossa missão”, aponta.

Sobre a escolha de artistas, ela conta que é uma missão difícil e que mais de 500 bandas já passaram pelos palcos do FIB. Portanto, é um desafio imenso para a curadoria renovar os nomes todos os anos, acompanhando o que está no mainstream e ainda assim manter a essência do festival. Os três espaços de shows são o Palco Principal, a Arena Eletro-Rock e a Vila da Música Coca-Cola, combinando grandes nomes nacionais e regionais .

A produção utilizou ferramentas de tecnologia que mostraram o que está sendo mais tocado e ouvido nos players de música, rádios e afins. Além da tecnologia, houve um cuidado para evitar repetir as atrações ano após ano. Com algumas exceções, claro. Caso de Ivete Sangalo.

“Sempre temos unanimidades, aqueles artistas que podem tocar todos os anos e ainda sim serão os mais pedidos nos anos seguintes. Ivete é um caso desse. Tanto para o FIB, quanto para o Festival de Verão (FV), ela é uma das artistas mais amadas, aceitas e pedidas pelo público dos nossos festivais. Temos uma excelente relação com os artistas e apoiamos a música nacional e regional”, conta.

Ao todo, a estimativa média é de geração de 2,5 mil empregos diretos e 3 mil indiretos. Muitos deles são pais e mães de família que ficaram dois anos sem renda por conta da pandemia. “Além disso, vale mencionar que o FIB movimenta a cidade, lota os hotéis e ajuda bares e restaurantes a faturar como nunca. Todo mundo ganha e entendemos que só é bom para um quando é bom para todos”.

Ainda dá tempo de garantir ingressos para o FIB, que custam de R$ 80 a R$ 500. A venda é feita pela plataforma Sympla e em quatro pontos de Conquista: Loja Taco, Central de Ingressos no Shopping Conquista Sul, Central de Ingressos na Galeria Panvicon e na Banca Central. O pagamento pode ser parcelado em até 6x sem juros.