Iza revela que é demissexual após perceber situação durante sexo

A cantora Iza foi a convidada do podcast Quem Pode, Pod, das apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Durante o bate-papo, a artista confessou que só consegue ter relações sexuais com alguém caso tenha uma intimidade muito forte, sendo considerada demissexual.

"Transei com pouquíssimas pessoas. [Acho que sou demissexual, porque] Demora muito para eu querer transar com a pessoa, se eu não tiver nenhuma relação. Eu transei uma vez e foi tranquilo, deu tudo certo, mas fiquei me questionando. Demorei para entender o que tinha a ver com isso. Preciso admirar muito para falar: 'Quero te dar'", comentou.

Ainda no programa, exibido no YouTube, a dona do hit 'Talismã' ainda contou que perdeu a virgindade um pouco tarde, em comparação com as outras amigas. No momento do ato, sentiu dores que não sabia que poderia sentir.

"Perdi [a virgindade] com 21 anos. Não [foi bom]. Foi uma dor in loco que eu senti. Foi uma dor... você não sabe onde tá doendo, mas tá doendo. Nem sabia o que tinha acontecido", disse.

Sobre ser uma pessoa bastante sexual, Iza detalhou que ama transar, mas que consegue, atualmente, entender o que gosta, ou não, no sexo. Segundo a famosa, ter relações sexuais acaba sendo bom para sua criatividade musical também.

"Sou muito sexual. A energia do sexo é a energia da criação e sou muito criativa. Mas transar é vida, né? E isso foi uma descoberta para mim", finalizou.