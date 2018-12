Iza se casa com produtor musical Sérgio Santos no Rio

A cantora Iza se casou neste domingo (16) com o produtor musical Sérgio Santos, em uma igreja na zona sul do Rio de Janeiro.

Antes da cerimônia, Iza recebeu as madrinhas no quarto em que se preparava e cantou e dançou seu hit "Pesadão", segurando uma taça de champanhe. O vídeo foi publicado por uma das amigas, Nathália Rosental, e o momento descontraído fez sucesso nas redes sociais.

Há duas semanas, em entrevista ao Uol, Iza falou sobre o casamento. "Vai ser só para os meus amigos mais chegados e para a minha família. Coisa nossa. Serão dois vestidos, porque vou casar tarde e o da igreja é de um jeito e o da festa é outro", explicou. "Ele pediu, mas eu não esperava como isso aconteceu. Foi tudo muito fora do meu controle. Só posso dizer que ele me pediu em casamento no mesmo lugar onde a gente ficou pela primeira vez", contou.

O agora marido também é companheiro de trabalho de Iza, que diz que os dois não misturam as coisas e não levam "serviço para casa".. "Trabalhar com ele é muito bom, ele é uma ótima companhia. A gente consegue segurar bem as coisas".

Veja Iza dançando com as madrinhas e amigas: