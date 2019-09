Já assinava o Prime Video? Veja o que muda com novo plano da Amazon

A Amazon Brasil anunciou essa semana a chegada ao país do Amazon Prime, serviço que reúne em uma assinatura só vários benefícios, como frete grátis nas compras, conta no serviço de streaming de filmes e séries, acesso a parte do streaming de música e acesso a um catálogo de ebooks, entre outros.

O Prime Video, que disponibiliza filmes e séries, já está no Brasil desde 2016, ao custo de R$ 7,90 nos primeiros seis meses e R$ 14,90 depois desse período. A mudança levou muitos clientes que já usam essa plataforma a se questionar se continuarão a ter acesso total pagando a assinatura mais baixa, se é preciso cancelar o Prime Video antes de assinar o novo serviço ou se a Amazon fará uma migração automática.



Leia também

Chegando agora? Veja o que tem de bom para assistir no Amazon Prime Video

De acordo com a Amazon, assinantes do Prime Video serão migrados de maneira automática para o pacote completo, o que já está ocorrendo desde o lançamento e deve ser concluído em breve. Quem já pagou a mensalidade de R$ 14,90 no cartão de crédito vai ter o valor estornado quando entrar no período de testes do Amazon Prime, de acordo com a empresa.

Um e-mail enviado pela Amazon destaca a informação de que o acesso ao catálogo do Prime Video continuará igual - isso é importante, pois o "irmão" Prime Music incluído no pacote tem acesso a apenas uma pequena parte do catálogo de músicas da Amazon.

Quem não recebeu o e-mail da Amazon e nem o aviso de reembolso do cartão deve entrar em contato com a empresa para entender o que aconteceu e buscar a migração. Outra alternativa, claro, é cancelar o Prime Video, caso ainda não tenha sido cobrado esse mês, e assinar por contra própria o Amazon Prime.

O Prime Video tem versão web, apps para iOS e Android, está disponível na Apple TV, no Fire TV Stick e também é compatível com Chromecast desde julho.

A Amazon oferece período de testes de 30 dias para quem quiser experimentar o Amazon Prime. Depois, é possível seguir com a assinatura mensal, por R$ 9,90, ou pagar de uma vez o valor anual de R$ 89, que representa um desconto final de 25%.

E-mail alerta que assinatura independente será cancelada (Foto: Reprodução)

O que mais tem no Amazon Prime?

Além do Prime Video, que já era conhecido por aqui, o Amazon Prime inclui outros benefícios. A empresa vai oferecer descontos exclusivos para membros do Prime, frete grátis nas compras e mais opções de assinatura. Entenda abaixo.

Entrega grátis

A entrega padrão é gratuita e a expressa também é gratuita, com prazo a partir de 2 dias - com CEP de Salvador, a entrega expressa gratuita tem prazo de 3 dias úteis. A oferta é válida somente para produtos vendidos pela Amazon - como o site também é marketplace, há produtos de outros parceiros à venda, que não terão o serviço prime.

Música

Nesta quinta-feira (12), a Amazon lançou oficialmente o Amazon Music Unlimited, seu serviço de streaming que concorre com Deezer, Spotify, Apple Music e Youtube Music. A plataforma de áudio por assinatura da varejista americana oferece mais de 60 milhões de faixas e está disponível para Android, iOS, Windows, Mac e FireTV.

Como citado acima, o serviço não está inteiramente incluído no Amazon Prime. O assinante prime terá acesso a apenas cerca de 2 milhões da música. No app, é avisado quando uma música não está disponível, sinalizando que ela pode ser tocada somente por usuários ilimitados.

O Music Unlimited possui indicações personalizadas com base nos gostos dos usuários. O serviço possui duas opções de plano: o individual (R$ 16,90 por mês ou R$ 169 por ano) e o Plano Família (R$ 25,90 por mês ou R$ 259 por ano). O plano anual, como no caso do Amazon Prime, tem desconto de 25%. Antes de escolher um dos planos, o usuário pode fazer um teste gratuito de três meses.

Ebooks

Assinantes do Kindle Unlimited, serviço que permite pegar emprestados ebook dentro de um catálogo ofertado pela Amazon, não serão afetados. A assinatura custa R$ 19,90 à parte. O Prime Reading é uma espécie de versão reduzida do Kindle Unlimited, com menos títulos disponíveis.

Apesar disso, ao contrário do caso do app de música, a Amazon não informa claramente quantos títulos estão disponíveis no Prime Reading. "Centenas de ebooks e revistas disponíveis para você", anuncia o site do serviço, sem detalhar.

Para pegar os ebooks emprestados, é preciso ter uma conta na Amazon. A leitura pode ser feita em um leitor de livros Kindle, da Amazon, ou nos aplicativos Kindle, disponíveis para iOS e Android.

Twitch Prime

Os assinantes do Amazon Prime têm ainda uma seleção de jogos sem custo a mais mensalmente no Twitch Prime, além de acesso a loot de jogos, uma assinatura de canal da Twitch por mês, um conjunto de cores e emotes para chat e um selo de chat exclusivo. A assinatura da Twitch Prime no Brasil custava anteriormente R$ 7,90 mensais nos primeiros seis meses e R$ 14,90 depois, mas agora fica incluída no Prime Video. A Twitch TV é uma plataforma de streaming de vídeos com foco em transmissões de jogos eletrônicos, incluindo campeonatos de esports transmitidos ao vivo ou on-demand.