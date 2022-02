Já assistiu 'Morte no Nilo'? Confira 7 adaptações das obras de Agatha Christie

"Morte no Nilo", longa-metragem que já está sendo exibido nas salas de cinema de todo o Brasil, é só mais uma das adaptações da escritora inglesa conhecida como "rainha do crime" nas telinhas. A trama acompanha as férias do detetive Hercule Poirot (Kenneth Branagh) lentamente se transformando em uma de suas investigações em busca de um assassino, no Egito. O livro foi originalmente publicado em 1937.

Há décadas, portanto, Agatha Christie publica mistérios que são adaptados para a cinematografia e televisão. Para os fãs do gênero, um deleite: confira 6 títulos que o Correio separou.

1. Assassinato no Expresso do Oriente (2017)

Umas das obras mais consagradas da autora, o livro, de 1934, deu origem a uma produção lançada nos cinemas em 2017, também estrelada e dirigida por Kenneth Branagh.

Embora a produção não tenha sido exatamente aclamada pela crítica (com nota de 60% no Rotten Tomatoes), o filme conta com um elenco de peso, com nomes como Michelle Pfeiffer, Judi Dench, Johnny Depp e Penelope Cruz. A trama acompanha a investigação do excêntrico Poirot sobre um assassinato que acontece durante uma viagem de trem. A história também conta com uma adaptação de 1974 para as telonas.

Disponível no Star+.

2. Morte no Nilo (1978)

Para quem quer fazer o "esquenta" antes de assistir o filme de 2022, e conhecer a história a fundo através de olhos diferentes, esse é o ideal. O detetive Poirot está em um luxuoso cruzeiro pelo rio Nilo, quando uma herdeira recém-casada é encontrada morta. Por coincidência, quase todos os passageiros têm motivos para matá-la.

O longa foi indicado ao Prêmio BAFTA de Cinema nas categorias de Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante, e Melhor Figurino, assim como ao Oscar de Melhor Figurino e ao Globo de Ouro, como Melhor Filme Estrangeiro.

Disponível no YouTube.

3. Crimes do Alfabeto (1965)

Baseado em "Os Crimes ABC", o filme acompanha o nosso detetive investigando, dessa vez, uma série de assassinatos. As vítimas morrem de acordo com as iniciais de seus nomes.

Disponível no YouTube.

4. Os Crimes ABC (2015- 2018)

A obra anterior inspirou uma minissérie de mesmo nome. Com lançamento em 2015, o título inclui nomes como John Malkovich interpretando Hercule Poirot, o Rupert Grint e o Andrew Buchan.

Disponível no GloboPlay.

5. A Casa Torta (2017)

O longa, que conta com atuações de Glenn Close e Gillian Anderson, se desenvolve em torno da morte de um patriarca idoso, dessa vez uma investigação do detetive particular Charles Hayward. Ele deve encontrar o assassino antes da Scotland Tarde, sede central da Polícia Metropolitana de Londres, intervir e expor os segredos da família.

Disponível no YouTube.

6. Poirot (1989 - 2013)

A série de 13 temporadas conseguiu adaptar todas as obras da autora relacionadas ao detetive. Livros e contos foram contemplados.

Como esperada, a série acumulou prêmios e indicações a premiações para o ator David Suchet, considerada a visão definitiva do personagem. Ele foi escolhido a dedo pela família de Christie, e fez jus: para interpretar o detetive, o ator declarou ter lido todos os romances da autora - e foram muitos. Sucesso absoluto na Inglaterra, a série ganhou dois BAFTAs em 1990.

Não disponível em plataformas de streaming.

7. E Não Sobrou Nenhum (2015)

Outra série adaptada do livro mais vendido da escritora ganhou a versão para a TV. Sem Hercule Poirot, a produção acompanha a história de 10 pessoas, que não se conhecem entre si, convidadas para visitar uma casa em uma ilha particular, antiga propriedade de um milionário norte-americano. Os crimes acontecem a partir daí. É derivada do que é considerado o melhor livro de suspense de todos os tempos, original de 1939.

Disponível no YouTube.