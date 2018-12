Já começou a pensar nos presentes de Natal? Veja opções a partir de R$ 9,90

Vocé é do tipo que sempre deixa pra comprar os presentes de Natal de útima hora? Além de encarar os shoppings cheios, você tem sempre uma desvantagem: o pouco tempo não permite que você pesquise os preços com calma para garantir uma economia para o seu bolso. Não precisa comprar tuuudo com mais de 15 dias de antecedência, mas porque não aproveita para começar a fazer uma listinha com os nomes de todas as pessoas que você pretende presentear, o que gostaria de dar para cada uma delas, estipular o valor de cada presente e partir para as buscas?

Neste sábado (8), por exemplo, é feriado, mas os shoppings vão funcionar normalmente. Se estiver com o dia livre, que tal começar suas buscas? Com antecedência, você vai poder pesquisar os melhores preços, além de poder buscar algo que tenha realmente a cara da pessoa que você quer deixar mais feliz, não precisando comprar a primeira coisa que viu pela frente para não ficar sem presentear. Você não vai se arrepender. Pra te inspirar, confira as dicas que garimpei essa semana! Já segue os achados no Instagram? Nossa página é @achadosdeperla.





A gente bate o olho naquela blusinha de malha de algodão bem macia e fica sorrindo de um canto a outro da boca quando vê a etiqueta indicando o preço promocional: R$ 9,90! Isso mesmo, baixou de R$ 39,90 para R$ 9,90. Vi na Renner do Shopping da Bahia nas cores branca, preta e num tom esverdeado. A branca tem nas opções de gola canoa e decote em v. Vi do tamanho PP ao GG. Se não bastasse o preço, a gente lembra que essas blusas básicas são uma mão na roda. É aquela peça curinga que cai bem em várias oportunidades e serve para você ou para presentear.

Eita! Assim eu não aguento!!! Sabe aquela blusinha que você viu na prateleira por R$ 39,90, namorou, namorou, mas conseguiu resistir, e agora encontra por R$ 19,90? Se tem um jeito maduro de lidar com isso me ensinem, porque eu ainda não aprendi. Você pode até chamar isso de consumismo desenfreado, mas eu chamo de oportunidade. Além do Eita, há disponível também por esse preço as versões Ranço e Embuste, do tamanho P ao GG. Ah, encontrei essa pechincha também na Renner do Shopping da Bahia.

Aquela blusa de viscose meiga e básica, que vai bem com quase tudo, e te deixa pronta para sair desfilando linda por aí por R$ 23,99. É uma boa pedida para você ou para presentear. Encontrei na Lazuli, uma loja com preços bem em conta, que tem no segundo piso do Shopping da Bahia. Se ainda não conhece, passa lá, você vai encontrar peças bacanas com preços honestos.

Pra quem curte batinhas coloridas, uma dica: tem em várias opções de estampa, na loja Santa Oportunidade, do Shopping da Bahia, por R$ 29,99. O modelo é em viscose e com manga comprida e cai super bem com aquela calça jean que é sua fiel companheira da labuta diária.

Essa aqui é para quem ama uma rasteirinha, que adora dar liberdade para os pés e fugir um pouco da ditadura dos saltos! Até mesmo as amantes dos saltões vivem aqueles dias que o mais quer é dar conforto para os pés. É justamente nessas horas que a gente apela para a nossa amada rasteirinha. Achei esse modelo com pedraria na Comparatto, no Shopping da Bahia.

Como anda a sua operação Verão? Começou com tudo ou vai levando a passos de tartaruga? Não sei vocês, mas, pra mim, roupa nova é um ótimo estímulo quando bate aquela preguiça de praticar uma atividade física. Encontrei calça legging de R$ 15 à vista e R$ 18 no cartão, na Lu Moda Fitness, que fica no Shopping da Gente. Tem nessa cor e várias opções de estampas, nos tamanhos P, M e G. Esse precinho tá irresistível, né? Ah, se você ainda não conhece, o Shopping da Gente fica na Avenida ACM, do lado oposto ao Detran. Tem ônibus e metrô que para praticamente na porta e estacionamento gratuito para quem vai de carro.