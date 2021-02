Já consciente, zagueiro Edson passará por exames em hospital

Uma cena durante o jogo entre Atlético e Vitória gerou bastante preocupação nesta quarta-feira (24). No lance que resultou no segundo gol do time da capital, o zagueiro Edson se chocou com o goleiro Fábio Lima e caiu no gramado. Desacordado, ele foi levado de ambulância para o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas, cidade onde ocorreu a partida.

"Ele já foi atendido, está consciente e agora vai fazer alguns exames, mas aparentemente ele está bem. De qualquer forma, tem que fazer os exames devido às rotinas", contou ao CORREIO o presidente do Atlético, Albino Leite.

O lance ocorreu aos 35 minutos do segundo tempo. O goleiro Fábio Lima saiu do gol para tentar evitar que o atacante David, do Vitória, alcançasse um lançamento e acabou atingindo o zagueiro do próprio time. Com o gol vazio, o meia Soares aproveitou a sobra da bola e marcou o gol que garantiu o triunfo do Vitória por 2x1, no estádio Carneirão.

Albino Leite também informou que o Atlético vai fazer uma representação junto à Federação Bahiana de Futebol contra o árbitro Ricarle Gustavo Gonçalves Batista, que apitou a partida. Na opinião do dirigente, ele deveria ter paralizado o jogo logo após o choque entre os jogadores do Atlético.

"O árbitro deveria ter parado o jogo. Eu tinha dois jogadores no chão, por isso o Vitória fez o gol. Pretendo fazer uma representação contra a arbitragem. Além disso, teve ambulância lá e ele só deu cinco minutos. Era pra dar de sete a nove minutos. Essas falhas complicam o campeonato", afirmou Albino Leite.