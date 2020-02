Já é Carnaval, cãobada! Saiba onde encontrar fantasias e bailes pet

Cãogaceiro virou 'pet de Gandhy' (Foto: Alexandre Lyrio)

Ajayô, seus cabras! Pelo Carnaval, tiro meu chapéu de couro. Botei meu turbante e uns colares dos Filhos de Gandhy para usar nos bailes que vão rolar na cidade nos próximos dias. Fiquem ligados nas nossas indicações de festas e de fantasias pet. Há muitas opções de locais onde se pode adquirir roupas e penduricalhos para cair na folia, tanto lojas físicas quanto virtuais.

É possível também encomendar peças exclusivas em algumas dessas lojas ou, simplesmente, você mesmo pode montar o look. Tem locais que comercializam conjuntos de roupas para o pet e para o dono. Com um pouco de criatividade dá pra vestir o seu pet (e você também) com os mais variados temas: de palhaço a Batman, de dragão a Carmen Miranda.

Entrem no Instagram @lampiãocaogaceiro e vejam mais fotos de Carnaval Pet

Lojas como a Bem Pet Store vendem conjuntos para o cão e o tutor (Foto: Divulgação)

Se o caso é ter criatividade na hora de vestir o cachorro, esse é um assunto para a empresária Gabriela Ventura, 27 anos. Seu labrador, o Thor, já ganhou diversos concursos de fantasias. Gabriela diz que, no caso de cães de grande porte, como Thor, é mais difícil encontrar as peças. Por isso, ela tem que se virar. Nesses casos, aconselha usar peças de roupas de crianças e complementar com acessórios de pet shop ou até do comércio de rua, como a Avenida Sete de Setembro.

Thor de bombeiro (Foto: Divulgação)

“Ficava muito frustrada pois não encontrava nada do tamanho de Thor. Então comprei uma blusa do super herói Thor para crianças de 12 anos. Ficou perfeito! Comecei a fazer o escudo, martelo, capacete. Comprei meias de criança e as transformei em sapatos. Quando me dei conta tinha feito uma fantasia super legal. Subimos no pódio de todos os concursos do Carnaval”, lembra Gabriela. Para fantasiar Thor de bombeiro, por exemplo, foi preciso rodar.

“A blusa e chapéu encontrei em uma loja. Já os acessórios, lanterna, machado, mangueira e extintor, foram feitos a baixo custo, com materiais recicláveis”. De tanto usar a criatividade, Gabriela acabou abrindo uma loja virtual de roupas, fantasias e acessórios para cáes. A Maria Gata vende tanto fantasias prontas quanto sob medida. “No caso de encomendas precisamos de certa antecedência”, avisa Gabriela.

Turbante

Para matar a curiosidade de vocês, o meu turbante é exclusivo e foi encomendado a uma turbanteira de verdade. Ela só confeccionou a peça em um tamanho menor mesmo, mas o turbante é identico ao original. Devo admitir que ele não se prende à minha cabeça. Foi feito apenas para os momentos em que estou parado e posando para fotos, assim como é com meu chapéu de couro.

Turbante de Lampião foi feito por turbanteira (Foto: Alexandre Lyrio)

E os bailes pet? Bom, indicamos três na nossa lista. Dois deles em shoppings. Um no Shopping Barra, que acontece neste sábado (15), na loja Bem Pet Store; e o outro no Shopping Paralela, na Praça do Carnaval, também nesse sábado (15), mas a partir das 18h.

Baile do ano passado no Shopping Barra (Foto: Divulgação)

A nossa terceira indicação tem uma causa nobre. O baile pet do Doce Lar, que fica no Cia Aeroporto, vai angariar fundos para o abrigo. No total, 50 ingressos serão disponibilizados. Vários blogueiros pet já confirmaram presença. ”É com grande alegria que o Doce Lar convida todos os seus amigos a participarem do nosso lindo e animado evento!. Teremos muita música, desfile de fantasias, brincadeiras, brindes, sorteios, comidinhas e bebidinhas gostosas”, garante Constança Silva Costa, fundadora e gestora do Doce Lar.

E você? Não vai poder ir a um desses bailes? Então vista a sua fantasia, chame os vizinhos e organize o seu próprio Carnaval. De preferência, inspire-se no Doce Lar e peça doações de ração aos convidados. Leve tudo em um abrigo e faça a folia dos cãezinhos que precisam.

Bom senso

Apenas pedimos bom senso na hora de vestir o seu filho de quatro patas com uma fantasia. O treinador de cães, especialista em comportamento animal e veterinário Rafael Ramos lembra que cachorros não são carros alegóricos. Segundo ele, é possível, sim, fantasiar um cachorro. Mas, o ideal é que ele passe por um período de adaptação. Além disso, é preciso estar atento aos sinais de desconforto.

”Dificilmente, você vai encontrar cães que realmente gostem dessas fantasiaa. Na maioria dos casos, eles emitem sinais de desconforto. Até roupinhas precisam ser bem pensadas sobre a necessidade do uso e sua função”, afirma Rafael. Não, isso não deve impedir a presença do cachorro no baile. Mas, se a fantasia for desconfortável demais, é bom deixar o cabra livre pra ser feliz.

“Os enfeites nos cães tem uma única função que é a de agradar os tutores. A qualquer sinal de desconforto, alivia a pressão e deixa ele curtir o carnaval sem tanga”, brinca o especialista. Ah, nem precisa dizer que é importante manter os cães longe de som muito alto ou multidões, né? Nada de levar cachorro para o Carnaval dos humanos! Ajayô, seus cabras!

- Bailes:

Shopping Paralela: 15/02, sábado, às 18h

Bailinho para pets na Praça do Carnaval, piso L1. Quem vai animar a festa é o Tio Paulinho.O evento terá também um desfile de fantasias kids e pet.

Shopping Barra: 15/02, sábado, das 10h às 13h

Bailinho para pets na loja Bem Pet Store, piso L1. Evento terá DJ com sorteio de brindes, mesa Pet e um desfile de fantasias

Doce Lar (Cia Aeroporto):

Evento beneficente com a presença de blogueiros pet promete ter música, desfile de fantasias, brincadeiras, brindes, sorteios, comidinhas e bebidas. A confirmação da presença será feita mediante doação. Entrem em contato pelo WhatsApp 71/99928-2889

- Onde encontrar fantasias pet

Lojas virtuais

- Filó Fifó: @filo_fifo

- Lovely Acessórios Pet: @lovelyacessoriospet

- Tutu Fru Fru: @tutufrufru

- Maria Gata: @lojamariagata1

- Gang da Mel Moda Pet: @gangdamel

- Canário Barão Boutique Pet: @canariobarao

- Zaríssima: @zarissima

Lojas físicas

- Bem Pet Store - Piso L1 Shopping Barra

- Villa Pet - Piso L2 Shopping Paralela

- Mundo Pet (Rior Vermelho)

- Semeve (Brotas)

- Agromix (diversos bairros)