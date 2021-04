Já fez suas apostas?

À essa altura, quem curte cinema já sabe que o Oscar é a maior premiação da indústria. Mas muita água já rolou antes dos vencedores serem anunciados na cerimônia que acontece neste domingo, pela primeira vez de forma virtual. Vários prêmios importantes já aconteceram e são eles quem definem uma linha de atuação para os quase dez mil integrantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas votarem.

É por causa dos resultados combinados dos prêmios do Sindicato dos Produtores (PGA), do Sindicato de Atores (SAG), do Sindicato de Diretores (DGA) e do Critics Choice, além do Globo de Ouro e do Bafta, que podemos deduzir que dificilmente Mank, o filme com maior número de indicações, vai levar as categorias principais.

O favorito é mesmo Nomadland, que, além de melhor filme, deve faturar a estatueta dourada para a diretora Chloé Zhao. Como vira e mexe um azarão ganha nessa categoria, é bom não estranhar se Os 7 de Chicago se der bem. Outra aposta dada como certa é Druk - Mais Uma Rodada, como filme estrangeiro.

Na seara dos atores, os favoritos são Viola Davis e Chadwick Boseman (1976-2020), ambos de A Voz Suprema do Blues - mas vale dizer que pode ser que Frances McDormand chegue junto de Viola. Entre os coadjuvantes as apostas apontam para Youn Yuh-Jung (Minari) e Daniel Kaluuya (Judas e o Messias Negro). No mundo das animações duas obras da Pixar se equivalem em beleza e profundidade de temas: Soul e Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica. Mas, todas as setas apontam para Soul.

O que é dado como certo:

Nomadland

Sem a presença da maravilhosa Frances McDormand talvez Nomadlandd fosse um outro filme - menos sensível e brilhante, quem sabe. Baseado no livro de não ficção Nomadland: Surviving America in the 21st Century, da jornalista Jessica Bruder, o longa-metragem acompanha a vida de uma viúva de meia-idade, que fechou a casa, botou o que podia numa van e caiu na estrada para viver sem pouso certo. Virou nômade e descobriu que esse vida não necessariamente precisa ser solitária.

O bacana é McDormand vai interagindo com um elenco formado por não-atores, gente que, de fato, vive de forma nômade. O detalhe é todos respondem no filme com os nomes verdadeiros, então a coisa ganha um tom documental. McDormand, que batalhou muito por esse papel, pois queria cair mesmo na estrada como sua personagem, Interpreta com um realismo impressionante, conversando de um jeito tão natural com os colegas de cena que a gente até esquece que ela está atuando. Nomadland ganhou o Globo de Ouro, o Critics Choice e o Bafta na categoria Melhor Filme.

Como melhor diretora, Chloé Zhao venceu no Festival de Veneza, no Globo de Ouro, no Critics Choice, no Festival de Toronto e no Sindicato de Diretores. Ou seja, deve repertir o feito no Oscar. Já McDormand faturou seu troféu de melhor atriz no Bafta, no Satellite Award e no National Society of Film Critics Award. Contudo, é provável que ela não consiga desbancar a força de Viola Davis.

Chadwick Boseman e Viola Davis em A Voz Suprema do Blues (divulgação)

Chadwick Boseman e Viola Davis despontam em suas categorias sem muito espaço para concorrência. Estrelas de A Voz Suprema do Blues, eles venceram o SAG Awards, entre outros. Considerando que a relação do SAG com o Oscar nessas categorias é bem íntima, a vitória deles é dada como certa no domingo. Desde 1994, o escolhido do sindicato a melhor ator só não levou o Oscar em quatro ocasiões. No caso das atrizes, os ‘erros’ são um pouco maiores – já aconteceram cinco vezes.

Soul, da Disney/Pixar (divulgação)

Soul, a animação da Disney/Pixar que conta como a música é importante para um homem, mesmo depois de sua morte, já faturou prêmios importantes como o Bafta, o Globo de Ouro, o Nickelodeon Kids' Choice Award e o Annie Awards, este considerado o ‘Oscar da animação’, onde levou o prêmio de Melhor Longa Animado e outros seis troféus. Embora favorito, Soul disputa com outra ótima animação da Disney, Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica.

Daniel Kaluuya em Judas e o Messias Negro (divulgação)

Judas e o Messias Negro

É o primeiro filme produzido inteiramente por negros e indicado a melhor filme. O longa é produzido por Shaka King, Charles D. King e Ryan Coogler, e concorre a outros 5 prêmios na cerimônia. Daniel Kaluuya, que interpreta Fred Hampton, o líder dos Panteras Negras, é o grande favorito na categoria de ator coadjuvante. O ator inglês já foi premiado no Bafta, no SAG Awards, no Critics Choice e no Globo de Ouro. A trama dirigida por Shaka King acompanha a vida e a morte de Hampton e conta como William O’Neal foi se infiltrando no partido dos Panteras Negras a mando do FBI.

Maria Bakalova e Yuh-Jung Youn concorrem a melhor atriz coadjuvante (divulgação)

Maria Bakalova e Yuh-Jung Youn são apontadas como favoritas a atriz codjuvante. Bakalova, de Borat: Fita de Cinema Seguinte, está no hype. Mas a sul-coreana Youn Yuh-Jung, de Minari, levou o prêmio do SAG , que costuma antecipar o Oscar.

Saiba onde assistir aos filmes do Oscar

Netflix:

Mank

Os 7 de Chicago

A Voz Suprema do Blues

Pieces of a Woman

Era uma Vez um Sonho

Professor Polvo

O Tigre Branco

Shaun, o Carneiro: O Filme - A Fazenda Contra-Ataca

A Love Song For Latasha

Se Algo Acontecer? Te amo

A Caminho da Lua

Destacamento Blood

Relatos do Mundo

O Céu da Meia-Noite

Festival Eurovision da Canção

Rosa e Momo

Amazon Prime Vídeo:

Borat: Fita de Cinema Seguinte

O Som do Metal

Uma Noite em Miami

Time

Disney+:

Mulan

Soul

Dois Irmãos

O Grande Ivan

Toca

Globoplay:

Agente Duplo

Telecine:

Emma

Apple TV+:

Wolfwalkers

Greyhound

UOL Play, Sky TV, Youtube Movies, Now, Locke:

Tenet

NOW, Apple, Google Play:

Meu Pai

Youtube:

Colette: The french Resistance Fighter Confronting Facism

A Concerto Is a Conversation