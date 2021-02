Jacaré com mais de 1 metro é encontrado na praia de Coutos

Um jacaré com 1,3 metro foi resgatado na praia de Coutos, na manhã desta quarta-feira (3). O animal da espécie papo amarelo tem peso aproximado de 20 kg.

Segundo relato de moradores, o jacaré saiu das águas do rio Paraguari. “Chegamos ao local e encontramos o animal isolado, protegido e sem sinais de maus tratos. Procedemos com o resgate e encaminhamos o animal para que seja avaliado pelo Centro de Triagem para Animais Silvestres do Inema”, informou o encarregado da unidade, GCM Claudino Adeodato.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Sgeundo informações da Guarda Municipal, no ano passado, o Grupamento Especial de Proteção Ambiental (Gepa) resgatou 1.254 animais silvestres em Salvador, entre cobras (290), Quelônios (129), Gambas (123), dentre outras espécies.

Quem encontrar um animal silvestre a população deve entrar em contato imediato com o Guarda Civil Municipal, pelo telefone 3202-5312. A Guarda recomenda não se aproximar do animal, apenas observar sua provável localização em uma distância segura, até a chegada do resgate.