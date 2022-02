Jacaré passeia por Juazeiro carregando gato na boca; veja vídeo

Juazeiro é conhecida como 'Terra das Carrancas', uvas e mangas, mas já já poderá adicionar os jacarés nessa lista. Acontece que a cidade no Norte da Bahia tem sido invadida por répteis após a cheia no Rio São Francisco.

Aliada à cheia, a redução das matas ciliares fizeram com que o acesso dos predadores às zonas urbanas fosse facilitado. O resultado não poderia ser outro: os predadores estão caminhando livremente pelas ruas da cidade.

Em um vídeo gravado por moradores e reproduzido pela TV São Francisco, um jacaré-do-papo-amarelo carrega um gato pela boca.

O animal, no entanto, não é um dos maiores jacarés e não costuma atacar humanos. No entanto, caso o faça, apresenta risco de ferimentos graves e até morte. O alerta é do Centro de Manejo da Fauna da Caatinga, da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf).