Jack Dorsey deixa cargo de presidente-executivo do Twitter

Jack Dorsey, um dos fundadores do Twitter, anunciou nesta segunda-feira (29) que vai deixar o cargo de presidente-executivo da rede social. Ele vai continuar à frente da empresa de pagamentos digitais Square, da qual também é CEO.

O próprio Dorsey divulgou no Twitter o e-mail em que informou aos empregados do Twitter sobre sua renúncia. Pouco antes, o site da CNBC havia informado sobre a saída do criador do Twitter.

Na mensagem divulgada, Dorsey indica que Parag Agrawal, diretor de tecnologia do Twitter desde 2017, vai assumir a liderança da empresa no seu lugar.

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

Não é a primeira vez que Dorsey deixa o comando do Twitter. Em 2008, apenas dois anos depois da fundação, ele foi afastado do cargo. Na época, foi noticiado que ele gastava muito tempo com outras coisas, como aulas de yoga e de design de moda, deixando o Twitter de lado.

Ele retornou em 2015. No intervalo, o Twitter foi comandado por outro cofundador, Evan Williams, e depois pelo executivo Dick Costolo.

Dorsey sofria pressões para deixar o Twitter. O grupo investidor Elliott Management teria inclusive pedido sua saída no ano passado, segundo a Bloomberg. Liderado pelo bilionário Paul Singer, o grupo não achava bom Dorsey lidera duas empresas listadas na bolsa de valores. Ele não cita investidores na sua carta de renúncia.