Jacobina: adolescente encontrado morto também teve pai, mãe e irmã assassinados

Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (31), às margens da BR-324, próximo ao antigo matadouro municipal em Jacobina, centro-norte baiano.

Segundo o site Augusto Urgente, parceiro do CORREIO, ainda não há informações sobre as circunstâncias e motivação do crime. No local do crime, de acordo com a polícia, foram encontrados pinos de cocaína.

A Guarda Municipal, polícias Militar e Civil estiveram no local e, segundo informações pelos policiais, o jovem já teve quatro pessoas de sua família também assassinadas a tiros, quais sejam: pai, mãe e irmã. Todos eram moradores do Bairro Jacobina IV.

Ainda de acordo com a polícia, a suspeita é que o rapaz tinha envolvimento com o tráfico de drogas, assim como os familiares mortos. O corpo do rapaz foi recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para o Instituto Médico Legal. As informações são do Augusto Urgente.