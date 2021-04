Jacobina registra quatro tremores de terra em menos de 20 dias

A terra voltou a tremer no interior da Bahia neste domingo (4). Às 16h06, um abalo sísmico de magnitude preliminar 1.7 mR foi registrado na região de Jacobina, município do centro-norte baiano que já havia registrado outros tremores no final do mês passado.

O último evento registrado pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da UFRN no município baiano ocorreu no final de março, nos dias 18 e 30.

Desta vez, o evento, que ocorreu ao sul de Jacobina, teve sua magnitude preliminar calculada em 1.2 mR.

No dia 18 de março foram dois abalos, às 16h36 e 18h07. Os eventos tiveram suas magnitudes preliminares calculadas em 2.2 mR e 1.7 mR respectivamente.

A estação sismográfica mais próxima de Jacobina está localizada no município de Ponto Novo, que fica a 57 km de distância.

Apesar dos registros, não há informações de que moradores da região tenham escutado ou sentido o evento deste domingo.