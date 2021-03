Jacobina terá 10 novos leitos de UTI para pacientes com covid-19

Dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) serão abertos no município de Jacobina, no Centro-Norte do estado, para o atendimento a pacientes com o diagnóstico do coronavírus. A medida foi autorizada pelo Governo do Estado, nesta quinta-feira (18), e as novas acomodações vão funcionar no Hospital Regional Vicentina Goulart.

O secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, responsável pela autorização, disse que a medida tem por objetivo reduzir a pressão na rede assistencial, mas frisou que existe um limite de capacidade para criação de novos leitos. Ele pediu para a população colaborar obedecendo as ações preventivas, e disse que se não houver uma rápida redução do número de casos graves a quantidade de profissionais, equipamentos e estruturas hospitalares chegará ao limite.

A assinatura contou com a presença da vice-prefeita e secretária de Saúde do município, Kátia Cristina Alves de Souza. Ela agradeceu ao Estado pela abertura das novas vagas de UTI, e disse que a realidade de Jacobina não difere da realidade nacional ou do restante da Bahia. Ela destacou que a cidade é referência para uma região de 400 mil habitantes e também pediu a ajuda de toda a população para conter o vírus.

A partir desta quinta-feira, a macrorregião Centro-Norte alcançará 70 leitos ativos, sendo 30 de UTI Covid-19. Os municípios que ofertam leitos exclusivos para esta patologia são Irecê e Jacobina.