Jade Picon é aprovada para novela da Globo após brilhar em teste com Chay Suede

Jade Picon fará sua estreia como atriz global na novela "Travessia", escrita por Glória Perez. No entanto, não bastou apenas a fama da influencer para ela conseguir o papel. Antes, a ex-BBB precisou passar por um teste com Chay Suede.

De acordo com o Extra, Jade mostrou seu talento aos diretores e se mostrou entrosada com Chay, com quem ela vai se envolver na história. "Ela brilhou e arrasou", diziam os murmurinhos nos bastidores da emissora.

Na novela, a personagem de Jade, uma das principais, será uma espécie de antagonista da heroína que vai ser interpretada por Lucy Alves. A trama, prevista para estrear em outubro, no lugar de "Pantanal", terá como tema central a relação do homem com a tecnologia.