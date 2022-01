Jade Picon revela o que vai fazer com o prêmio e vira alvo de deboche

A empresária e infuencer Jade Picon revelou nesta terça-feira (25) o destino que pretende dar ao prêmio caso saia campeã do BBB22. Segundo a influenciadora digital, o valor de R$ 1,5 milhão será dividido entre instituições de caridade para apoiar causas nas quais ela acredita. O privilégio de esbanjar a quantia milionária, no entanto, virou alvo de deboche das companheiras de reality.

"Eu vou doar para uma instituição chamada Vitória", alfinetou Maria, citando seu nome de batismo. A atriz deixou claro que está no reality porque precisa do prêmio, e não apenas para "viver a experiência", como Jade fez questão de contar.

Em conversa com Tiago Abravanel na área externa da casa, a influenciadora deu mais detalhes de suas intenções com o prêmio do BBB 22.

"Não vou usar esse prêmio, não quero R$ 1, 5 milhão. Vou doar para cinco instituições de causas que eu acredito", prometeu a empresária. "Meu prêmio é estar aqui, é viver isso e, caso eu venha a ganhar, esse prêmio vai ser de outras pessoas, entendeu?", discursou.

Jade diz que se ganhar o #BBB22 vai doar o prêmio para alguma instituição. Maria "Eu vou doar para uma instituição chamada Vitória (o verdadeiro nome dela)"

Jade Picon construiu um império com seu trabalho na internet, possui marca de roupas e tem tanto dinheiro que o próprio irmão, Leo Picon, brincou que ela teria o presenteado com uma transferência bancária de R$ 1,5 milhão (valor do atual prêmio do BBB).

"Abri o computador e tinha um Pix de R$ 1,5 milhão. Sério! E tinha uma mensagem junto: 'Leo, eu te amo'. Eu não entendi nada. Acabei de chegar [de viagem], estava em Noronha", disse ele em entrevista ao canal Chango TV, no Youtube, dias antes de a irmã ser anunciada no reality da Globo.

Aos 20 anos, ela possui 14 milhões de seguidores apenas no Instagram e ficou conhecida por seu canal no YouTube. A empresária, que também namorou o cantor João Guilherme Ávila por três anos, fatura cerca de R$ 5 milhões por mês com publicidade.