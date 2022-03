Jade Picon sobre paredão com Arthur Aguiar no BBB22: 'Paguei para ver'

Após a eliminação histórica no segundo maior paredão do Big Brother Brasil 22, Jade Picon, rejeitada com 84,9% de votos, conversou com a Ana Maria Braga no programa "Mais Você", nesta quarta-feira (9). A influencer disse que, ao colocar o rival Arthur Aguiar no paredão, pagou para ver.

"Ao atender o Big Fone era coerente eu colocar o meu rival. Passei a ter confiança que eu fiz a coisa certa, de acordo com o meu jogo, mas não tinha certeza do que eu ficaria ou iria embora. Paguei para ver", afirmou Jade no programa.

"Tendo a visão de fora da casa, vejo que seria mais inteligente ter buscado outra possibilidade, mas dentro do jogo, para ser coerente com toda minha história, na hora que eu atendi não me veio outro nome", comentou.

Jade indicou Arthur ao paredão nas duas vezes em que foi líder, e eles trocaram várias farpas ao longo do programa, especialmente nas dinâmicas do jogos da discórdia. "Vou sentir falta de tudo, foi a melhor experiência da minha vida", disse.

Relação com PA

Durante o reality, Jade ficou com o atleta olímpico Paulo André, no que de início era o casal mais aclamado da edição. Ela disse que a troca foi "verdadeira" entre eles. Apesar disso, desde o período na casa, já indicava que não iria durar muito.

"Não queria aumentar a expectativa das pessoas que shippam o casal, mas aqui fora acho que vai ser um pouco diferente pela distância, pela vida que nós levamos", falou.

"Acho bem improvável rolar um namoro, até porque como você mesmo disse, acabei de terminar um namoro longo, estou também curtindo a minha vida. Lá dentro me joguei, a gente se envolveu e foi lindo".