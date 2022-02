Jadson desencanta e o Vitória vence o Conquista no Baianão: 1x0

Nos pés do capitão, a definição do jogo. De pênalti, Jadson comemorou o primeiro gol dele com a camisa do Vitória e garantiu o triunfo da tarde deste domingo (13) diante do Vitória da Conquista. O placar de 1x0 registrado no estádio Lomanto Júnior fez com que o Leão entrasse no G4 do Campeonato Baiano. O time comandado por Dado Cavalcanti somou oito pontos e passou da 6ª para a 4ª colocação do torneio.

O jogo válido pela 5ª rodada do estadual marcou a estreia do técnico Ferreira no comando do Vitória da Conquista, que segue com apenas um ponto e na lanterna do estadual. Apesar do resultado, o time da capital não apresentou brilho e foi ameaçado pelo do interior em algumas oportunidades. O Bode criou chances para empatar e até virar o jogo, mas esbarrou em boas defesas do goleiro Lucas Arcanjo.

Na próxima rodada do Baiano, o Leão recebe o Atlético de Alagoinhas, em data e horário a serem definidos pela Federação Baiana de Futebol. O Bode visita o líder Jacuipense, sábado (19), no Barradão.

O jogo

A primeira investida ofensiva do jogo foi do Vitória. Alan Santos encontrou Guilherme Queiroz, o centroavante bateu forte e viu goleiro Nilson espalmar pra evitar que a bola estufasse a rede. O arqueiro do Bode também evitou que Eduardo abrisse o placar após cobrança de falta perigosa.

A tentativa de reação do Vitória da Conquista saiu dos pés de Rodrigo, que chutou firme após bom pivô de Jones. Sem titubear, Lucas Arcanjo ficou com a redonda. Os donos da casa chegaram bem outra vez quando Guilherme tabelou com Marcelinho, mas a bola foi para fora.

A rede do estádio Lomanto Júnior só balançou através da bola parada. Aos 46 minutos, o chute de Guilherme Queiroz bateu no braço de Darlan e a arbitragem marcou pênalti. Aos 49, Jadson cobrou e garantiu o placar do jogo: 1x0. Foi o primeiro tento do camisa 10 com as cores do Vitória. O goleiro Nilson até acertou o canto, mas não conseguiu evitar o gol do capitão rubro-negro.

FICHA TÉCNICA

Vitória da Conquista 0x1 Vitória - 5ª rodada do Campeonato Baiano

Vitória da Conquista: Nilton, Marcelinho, Mailson, Tiago Santana e Rivaldo; Darlan Bispo, Rodrigo (Fabiano), Alex Sandre (Caio Jambeiro) e Rafael Granja; Guilherme Quijingue e Jones. Técnico: Ferreira.

Vitória: Lucas Arcanjo, Iury (Alemão), Alisson Cassiano, Ewerton Páscoa e Vicente (Salomão); João Pedro, Alan Santos, Eduardo e Jadson (Jefferson Renan); Luidy (Erik) e Guilherme Queiroz (Roberto). Técnico: Dado Cavalcanti.

Estádio: Lomanto Júnior

Gol: Jadson, aos 49 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Rodrigo, Iury, Lucas Arcanjo, Rafael Granja, Marcelinho e Eduardo

Arbitragem: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Luanderson Lima dos Santos.