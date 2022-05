Jadson se despede do Vitória nas redes sociais: 'Rápido e intenso'

Uma semana depois de entrar em um acordo para rescindir com o Vitória, o meia Jadson se despediu do Leão. O jogador postou uma mensagem nas redes sociais agradecendo ao clube e aos torcedores rubro-negros pela passagem, que chamou de 'rápida e intensa'.

O camisa 10 chegou ao Vitória com o status de maior contratação para a temporada 2022, e seria a referência do time durante a Série C. Mas não teve atuação de grande destaque nos três meses e meio em que defendeu a camisa vermelha e preta, e acertou sua saída.

"O que dizer em um momento como esse? Tão rápido e intenso, tão verdadeiro e recíproco. Obrigado, Esporte Clube Vitória. Agradeço imensamente à todos pelo que vivi aqui, mais um capítulo da minha vida foi escrito com total dedicação e entrega. Assim sou eu, em tudo que faço", escreveu Jadson.

"Gratidão torcida rubro-negra, que me abraçou e esteve comigo desde a minha chegada. Gratidão aos funcionários e amigos que fiz aqui. Seguirei na torcida pelo clube e por toda sua história. Gratidão por me permitirem fazer parte de um pequeno pedaço dela", completou.

Jadson tinha contrato com o Vitória até outubro, quando acaba a Série C. Ao todo, o meia de 38 anos fez 12 jogos pelo clube, sendo 11 como titular, e marcou dois gols, ambos de pênalti.

A última vez que entrou em campo com a camisa rubro-negra foi na derrota por 3x0 para o Fortaleza, dia 20 de abril, no estádio Castelão, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Ele deveria seguir com a delegação para Erechim, no Rio Grande do Sul, para enfrentar o Ypiranga-RS pela Série C. Mas, de acordo com o clube, pediu dispensa para resolver problemas pessoais. Retornou para Salvador e não voltou a treinar na Toca desde então.

Dias depois, a diretoria rubro-negra informou que o meia pediu para rescindir o contrato, e a saída foi dada como encaminhada.

Mas, pouco depois, o jogador mudou de ideia. De acordo com apuração realizada pelo CORREIO na época, o meia não concordava sair sem receber o valor integral do contrato, como a legislação estipula em casos de distrato unilateral por parte do empregador.

Na semana passada, a diretoria do Vitória informou que entrou em acordo com Jadson. De acordo com o presidente em exercício do Leão, Fábio Mota, o meia aceitou os termos combinados previamente. "Ele vai receber o que ele tem direito. O salário e o que ele tem direito, como FGTS e férias. O contrato dele não tem multa e, mesmo que tivesse, a gente não iria pagar, porque ele pediu para sair, ele resolveu sair após o jogo contra o Fortaleza", disse, na ocasião.