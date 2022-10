Janja após vídeo em debate viralizar: 'Bocejei na cara do inominável'

A socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja, usou as redes sociais para comentar sobre um vídeo seu que viralizou na noite do debate entre presidenciáveis na noite deste domingo (16), na Rede Bandeirantes.

Nele, a esposa de Lula aparece fazendo gesto de bocejo durante uma fala do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

“Bocejei sim no debate, e bocejei na cara do inominável e ele viu. Aquele papinho de Venezuela, Nicarágua é de dar sono mesmo. O que queremos saber ele não respondeu. O que é ‘pintar um clima’ com meninas de 14 anos? Isso tem nome e é crime”, escreveu a esposa do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O vídeo de Janja foi repercutido por apoiadores dos dois candidatos à Presidência.

Veja o vídeo: