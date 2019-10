Jão canta a dor da separação do namorado e brilha em novo álbum

Sensível e dramático por natureza, o cantor e compositor paulista Jão, 24 anos, planejava fazer um segundo álbum "bem mais colorido e otimista, do jeito que a rádio gosta", mas simplesmente não era como ele estava se sentindo.

"Tô me sentindo pequeno e esquisito. É estranho como um relacionamento atropela a gente a gente e você acaba não se lembrando do que era antes daquilo tudo. Eu me sinto tão diferente agora", escreveu nas suas redes sociais.

E assim nasceram as dez canções de Anti-Herói (Universal Music), inspiradas pelo término da relação do cantor com o namorado. Na linha da estrela inglesa Adele, Jão dedica um álbum inteiro a uma separação amorosa.

"Eu não sei muito falar disso, mas eu vivi um relacionamento esse último ano. Vivi as coisas mais bonitas - e as mais difíceis também. Mas a vida aconteceu e ele acabou", afirma João Vitor Romania. "Anti-Herói é um álbum sobre nós dois. É uma tentativa de me sentir um pouco melhor sobre tudo isso".

"Na frente dos seus amigos, você solta minha mão/ Se perguntam: Cês tão juntos? — É claro que não/ Denuncia sem me ver um riso tão desajeitado/ Eu sou bom pra tua cama, mas não pro teu lado.../ Então vai se fuder/Você e o seu rostinho lindo/Volta e vai viver/ Com todos seus amigos ricos..." (VSF)

Cazuza sorriria - Uma das revelações do pop brasileiro atual, Jão estreou bem em álbum com Lobos, em 2018. O trabalho gerou hits, mais de 200 milhões de reproduções nas plataformas digitais e uma turnê com 50 shows lotados pelo país.

O coração partido, entretanto, deu mais personalidade para a sonoridade (influenciada pelo R&B) do cantor, que assina a produção do álbum e cresceu também como intérprete e letrista.

A sinceridade confessional das letras aliada à interpretações mais naturais (sem a afetação meio teatral de Lobos) são destaques de Anti-Heróis em boas canções, como A Ùltima Noite, Enquanto Me Beija (balada bonita e intensa), Essa Eu Fiz Pro Nosso Amor, Você Vai Me Destruir e a contagiante VSF.

Aliás, o exagerado Cazuza (1958-1990) abriria um sorisso ao ouvir o catártico pop rock VSF: "Na frente dos seus amigos, você solta minha mão/ Se perguntam: Cês tão juntos? — É claro que não/ Denuncia sem me ver um riso tão desajeitado/ Eu sou bom pra tua cama, mas não pro teu lado.../ Então vai se fuder/Você e o seu rostinho lindo/Volta e vai viver/ Com todos seus amigos ricos...".

Anti-Herói mostra que há males que vêm para o bem, sim - e Jão soube levar essa lição também para a sua arte. A turnê nacional começa no próximo dia 26, no Rio, e chega a Salvador em 31 de janeiro, no Teatro Castro Alves. Os ingressos estão à venda em www.sitedojao.com, na bilheteria do TCA e nos SACs dos shopping Barra e Bela Vista: R$ 120/R$ 60 (filas A a P), R$ 100/R$ 50 (Q a Z5) e R$ 80/R$ 40 (Z6 a Z11).

NICK CAVE E A PERDA DO FILHO ADOLESCENTE EM 'GHOSTEEN'

Ghosteen, novo álbum de Nick Cave & The Bad Seeds, é um trabalho de grande beleza inspirado pela morte do filho do cantor em 2015: Arthur, de 15 anos, caiu de um penhasco durante uma viagem de LSD. Os versos, mais ditos do que cantados, falam sobre crianças, pais, morte e vida.

REVIVAL DE TOP BOY É MASSA

Depois de seis anos de espera, a cultuada série inglesa Top Boy está de volta, mas agora na Netflix e produzida pelo rapper Drake. Apesar de algumas mudanças, o que vemos é mesmo um bom revival em torno dos traficantes Dushane (Ashley Walters) e Sully (Kane Robinson), que têm que enfrentar o novato Jamie (Micheal Ward).

SOBRE ILLY, ELIS & AS PANTERAS

Alô, Alô, Marciano - Com capa inspirada no 1º álbum dos Secos & Molhados (1973), a cantora baiana Illy lança o single Alô, Alô Marciano, numa boa versão do hit de Elis Regina. O álbum todo dedicado à Pimentinha sai em novembro e o show estreia esta quarta (16), no Rio, com participação de Silva e direção e roteiro de Pedro Henrique França.

Nova Geração - A atriz e diretora Elizabeth Banks dirige Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska no novo filme da franquia As Panteras (Charlie’s Angels), que estreia dia 14 de novembro no Brasil. É o terceiro filme inspirado na famosa série homônima de TV dos anos 70. Veja o trailer