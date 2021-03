Japão cogita limitar a 50% capacidade de público nas arenas dos Jogos Olímpicos

O Japão considera limitar em 50% a capacidade de público nas arquibancadas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para julho deste ano, a fim de reduzir o risco de contágio por covid-19. A decisão sobre o número de torcedores que serão permitidos na Olimpíada deve ser anunciada até abril.



Segundo o jornal japonês Sankei, a ideia é limitar a 50% da capacidade das arenas. Locais com arquibancadas maiores, como o estádio olímpico, teriam capacidade reduzida a 20 mil pessoas, mesmo que esse número não alcance a metade dos assentos.



O Japão deve barrar a entrada de torcedores estrangeiros. Recentemente, o governo japonês assumiu que será "difícil" permitir a entrada de pessoas de outros países para assistir aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, embora tenha destacado que ainda não foi tomada uma decisão a esse respeito, o que deve acontecer até abril.



O país estuda, também, limitar o número de membros das delegações. Todos serão submetidos a testes de covid-19 antes da viagem e no desembarque em Tóquio. De acordo a imprensa local, cada governante terá direito a uma comitiva de apenas 11 pessoas Dessa maneira, os japoneses esperam permitir a diplomacia olímpica e ao mesmo tempo minimizar riscos de contágio.



Os organizadores têm falado repetidamente sobre a intenção de realizar a Olimpíada este ano a todo custo. Embora o número de casos de coronavírus no Japão seja relativamente baixo em comparação com outros países, como Brasil e Estados Unidos, algumas cidades, incluindo Tóquio, ainda estão em estado de emergência, com o país enfrentando atualmente uma terceira onda da pandemia.