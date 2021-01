Japão identifica nova variante do coronavírus em 4 pessoas que estiveram no Brasil

O governo do Japão informou que identificou em quatro pessoas que chegaram do Brasil uma nova variante do coronavírus. O Instituto Nacional de Doenças Infecciosas informou que eles são "repatriados do Brasil", mas não diz em quais cidades eles estiveram. Eles chegaram ao país no dia 2 de janeiro. O Japão havia proibido a entrada de estrangeiros entre 28 de dezembro e 31 de janeiro.

A variante identificada é a B1.1.248, que tem 12 mutações na proteína de pico. Ela é semelhante aos vírus encontrados na África do Sul e que geraram preocupação por parte de autoridades de saúde pela alta capacidade de disseminação.

Os quatro infectados são: um homem com cerca de 40 anos que chegou ao Japão sem sintomas, mas que, posteriormente, foi internado com dificuldades para respirar; uma mulher com cerca de 30 anos, com dores de cabeça; um jovem de idade entre 10 e 19 anos, com febre; e uma jovem também com idade entre 10 e 19 anos, assintomática.

Umas das mutações é a E484, que pode afetar a capacidade dos anticorpos de neutralizarem a infecção por coronavírus nas células. "Existe a preocupação de que a imunidade convencional contra o vírus possa ser menos eficaz contra vírus com a mutação E484", diz o órgão de saúde japonês.