Japoneses criam 'Transformer' de 18 metros de altura e 25 toneladas

Cientistas japoneses fizeram os primeiros testes nesta semana em um robô de 18 metros de altura e 25 toneladas, que ficará como atração no porto de Yokohama, a partir de outubro.

Parecido com um Transformer (carros que se transformavam em robôs que fizeram sucesso nos cinemas), o robô foi inspirado em uma outra personagem, a RX-78-2, da série popular de anime no país, Mobile Suit Gundam, criada em 1979. As informações são do jornal Extra.

Os engenheiros começaram a trabalhar no projeto seis anos atrás e tinham previsão de entrega em julho deste ano, mas o projeto sofreu atrasos devido à pandemia e só será entregue ao público em outubro . Nos testes que aconteceram nesta semana, o robô conseguiu dar alguns passos e até se ajoelhar.